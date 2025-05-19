Особливості розробки дизайнів ресторанів: ціна, стиль, етапи роботи

Розробка дизайн-проєкту інтер’єру є досить нелегким процесом, особливо тоді, коли це стосується оформлення приміщень ресторанів. У такій справі потрібно враховувати не лише загальний стиль та концепцію закладу, але також особливості цільової аудиторії та специфіку страв. Саме тому важливо довіряти дизайн ресторанів досвідченим професіоналам, щоб вдало оформити приміщення для успішного ведення бізнесу.

Основні параметри вибору дизайну ресторану під ключ

Ресторан – місце, куди клієнти приходять не лише скуштувати різні страви. У закладі гості часто шукають спілкування, нові враження, тому очікують отримати незабутню атмосферу. Саме дизайн ресторану під ключ дозволяє привернути увагу нових клієнтів, щоб змусити їх приходити регулярно. Оформлення закладу створює його репутацію, тому вибору стилю доводиться приділити багато сил та часу.

Підбираючи основу для майбутнього дизайну, варто брати до уваги декілька параметрів.

Напрямок кухні. Концепція кухні та загального інтер’єру повинні бути збалансованими. Такий підхід дозволить новим гостям одразу зрозуміти, що саме можна скуштувати у такому закладі. Приміщення. Важливо звертати увагу на габарити приміщення. Маленькі ресторани не варто перевантажувати великою кількістю меблів та, навпаки, необхідно максимально використовувати великий простір. Персонал. При оформленні дизайну ресторану варто потурбуватися про комфорт не лише клієнтів, а й персоналу, щоб він міг легко та зручно виконувати свою роботу. Важливо подумати про ергономіку та функціональність: меблі не повинні заважати пересуванню офіціантів. Розвиток ресторану. При плануванні розширення у майбутньому варто продумати саме універсальне оформлення.

Особливу атмосферу задають дрібні деталі у стилі, які важливо правильно вписати у загальну концепцію.

Популярні стилі у плані ресторану

Сучасні дизайнери займаються створенням нових стилів, які поєднують у собі різні відтінки, предмети інтер’єру тощо. Однак при оформленні ресторанів незмінними залишаються базові рішення: вони вдало балансують з індивідуальними побажаннями замовників:

лофт – мінімальний декор із цегляними стінами;

класика – строгі лінії, нейтральні кольори;

мінімалізм – лаконічність та функціональність;

ар-деко – елементи дзеркал, строгість у візерунках;

хай-тек – мінімум декору в поєднанні з технологічністю;

прованс – пастельні відтінки, старовинні предмети меблів;

еко – зосередження на натуральності, використання живих рослин.

Також для окремих планів ресторанів можна обрати тематичні інтер’єри, наприклад, під японське приміщення чи заклад з грузинською кухнею.

Від чого залежить ціна на проєкти ресторанів

Звертаючись до послуг зі створення проєктів ресторанів, важливо пам’ятати, що фінальна вартість залежить від декількох важливих моментів:

складність проєкту, яка спирається на площу та тип закладу;

обраний стиль;

використання бюджетних чи дорогих матеріалів;

особливості інженерних комунікацій;

нагляд за виконанням усіх передбачуваних у плані робіт;

термін виконання.

Також на фінальну вартість оформлення ресторану можуть вплинути специфічні вимоги до загальної концепції закладу.

Основні етапи роботи зі створення дизайн-проєкту ресторанів

Після того, як замовник підписав договір щодо розробки дизайн-проєкту закладу, передбачені наступні етапи роботи:

фахівці прибувають на об’єкт, щоб виконати всі необхідні заміри приміщення та інженерних комунікацій, та обговорюють із замовником загальну концепцію інтер’єру;

розробляється проєктна документація, кожен етап якої окремо узгоджується із замовником;

презентація об’єкта містить узгодження всіх фінальних змін та авторський нагляд протягом усього процесу.

При розробленні документації щодо дизайн-проєкту ресторанів фахівці студії гарантують повну відповідність специфіці закладу та цільовій аудиторії.