Давайте вчити англійську мову разом?

Освітньо-культурний простір “Гончаренко Центр” у місті Кропивницький запрошує дорослих віком 20+ на безкоштовний офлайн курс із вивчення англійської мови.

Це базовий курс, який підійде для тих, хто хоче в результаті його проходження мати рівень Beginner (англ. “початківець”). Навчання відбувається у групі із 25-30 осіб – щопонеділка та щочетверга. Одна група навчатиметься о 14.30, інша група – о 16.00. Тривалість всього курсу навчання – 3,5 місяці, тривалість кожного уроку – 1 година 20 хвилин. Вчитель на курсі – Дмитро Шульга.

Якщо хочете записатися на навчання, будь ласка, заповніть анкету за посиланням – https://forms.gle/g24bvChqocKT1LAT8 – і організатори вас через Вайбер персонально запросять на пробне заняття у Гончаренко центрі (воно відбудеться у понеділок, 26 травня – або о 14.30, або о 16.00, залежно від вашого вибору).

Гончаренко Центр у місті Кропивницький працює за адресою вул. Велика Перспективна, 4 а (другий поверх).