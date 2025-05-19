Руслан Кравченко розповів про результати діяльності робочих груп в регіонах щодо підтримки мобілізованих ФОП та ветеранів

У квітні цього року 1 186 мобілізованих ФОП подали заяви про неможливість виконання податкових обов’язків. За цими заявами проведено зменшення нарахувань по єдиному податку та військовому збору. Про це повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко у Telegram-каналі.

За його словами, це результат створення у територіальних органах ДПС робочих груп, які надають комплексну допомогу мобілізованим ФОП та ветеранам. ДПС відійшла від формального підходу, щоб предметно допомогти тим, хто захищає країну.

«Мобілізований підприємець не має бути наодинці з бюрократичними труднощами та сидячи в окопах думати, чи раптом він не поповнив лави податкових боржників. Людяність та увага до кожного – це те, на що налаштовую кожного податківця. Тільки такий підхід забезпечить довіру та ефективність», – зазначив Руслан Кравченко.

У регіонах працюють «гарячі лінії», розроблено чіткі алгоритми дій для мобілізованих і демобілізованих ФОП. До роз’яснювальної кампанії залучені органи місцевого самоврядування, ЦНАПи, ТЦК та обласні військові адміністрації.

Що робить ДПС:

− кожен регіон отримав переліки ФОП, яким нараховується єдиний податок та військовий збір, та які ймовірно не можуть виконувати свої податкові обов’язки. Відпрацьовується кожна історія,

− проведено інвентаризацію скарг та листів ФОПів щодо списання нарахованих податкових зобов’язань з дати їх мобілізації,

− інформує мобілізовані ФОП та їх родини про існуючі законодавчі механізми для уникнення негативних наслідків від несплати податків.

Руслан Кравченко також відзначив, що ДПС напрацювала пропозиції щодо збільшення з 10 до 180 днів терміну подання після демобілізації самозайнятою особою заяви на звільнення від сплати податків.