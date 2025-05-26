Казкова феєрія

21 травня у гостях у великих та маленьких «казочок» побували жителі й гості міста Кропивницького. Того дня в Кіровоградській обласній філармонії відбувся благодійний концерт «Танець заради життя» народного художнього колективу України «Театр танцю “В гостях у казки”».

Учасники дійства продемонстрували феєричне шоу, яке викликало захоплення та зворушення усіх, хто прийшов до концертної зали. Глядачі отримали неймовірне задоволення від поєднання музики, кольору й дивовижних можливостей руху юних, але вже дуже наполегливих талантів.

Гімнастичні трюки, балетна грація та філігранна постановка кожного номеру першого відділення відобразили майстерність як учителів, так і учнів. Воно було завершено постмодерною обробкою гуцульських мотивів та гучними оваціями глядачів, які тепло зустріли фантастичну акробатику й сучасні варіації народних танців.

Друге відділення було даниною класиці, а також ілюстрацією тернистого шляху «казочок» до гран-прі численних конкурсів та фестивалів. Театр танцю частково відкрив свої куліси в репортажних роликах із подорожей, а тоді представив увесь переможний репертуар на сцені в барвистих костюмах.

Також відбувся благодійний аукціон, у результаті якого наймолодша танцюристка команди Емілія Гвардіон, якій виповнилося лише чотири рочки, отримала віночок у подарунок від очільниці колективу. Протягом вечора було зібрано більше двадцяти трьох тисяч гривень на потреби воїнів ЗСУ, завдяки яким це свято мало змогу відбутися.

Завершенням програми стало привітання засновників і художніх керівників колективу Ірини, Миколи та Аліни Русулів, а також вручення дипломів про позашкільну освіту для тих учасників, які 12 років навчалися та зростали разом із Театром танцю і тепер є випускниками цієї школи танцю й життя загалом.

Ксенія Івашина.