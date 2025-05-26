Медичний «Оскар»

Днями у стінах ОУНБ ім. Дмитра Чижевського відбулося представлення кандидатів від Кіровоградської регіональної ради на відзнаку ордена Святого Пантелеймона. Ця громадська нагорода має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток українського народу та держави в цілому.

«Вже дванадцятий рік поспіль український народ захищає свою незалежність. Вже четвертий рік він протистоїть повномасштабній агресії росії. Збройні Сили України роблять все можливе, щоб зупинити її і видворити ворога. Внесок в цю благородну справу медичних працівників на передовій і в тилу не можливо переоцінити. Вони щодня рятують життя на фронті, у госпіталях, реабілітаційних центрах, лікарнях», – з таких слів почався цей захід.

На жаль, багато медиків загинули під час своїх професійних обов’язків. Серед них 17 з нашої області. Їх пам’ять присутні вшанували хвилиною мовчання.

Потім голова Поважної ради з визначення Ордену, заслужений лікар України, доктор медичних наук Василь Княжевич звернувся до присутніх і подякував усім медикам, хто відповідально і професійно виконує свої обов’язки. Зокрема він сказав: «Ми також не припиняємо боротьби за тих, хто опинився у ворожому полоні. Медики, які рятували життя в найгарячіших точках, сьогодні самі потребують порятунку. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути їх додому, туди, де на них чекають родини, де їхня місія – знову рятувати людські життя».

На нагородженні були присутні та начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, голова обласної ради Юрій Дрозд та секретар Кропивницької міської ради Олег Колюка. Вони також звернулися до представників найгуманнішої професії зі словами поваги і подяки за невтомну працю, яку вони здійснюють на користь людей, оберігаючи і рятуючи їхнє здоров’я.

Дипломи переможця регіонального відбору відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» отримали: медичний директор міської лікарні швидкої медичної допомоги Валерій Заремба (номінація «Найкращий лікар – еталон професії», парамедик Світловодського Центру медичної допомоги та медицини катастроф Геннадій Бутаков (номінація «Серце медицини»), завідувачка відділення фізичної та реабілітаційної медицини Кіровоградської обласної лікарні Мирослава Брикульська («Новатор року»), засновниця ГО «Громадські ініціативи Марії Чорної» Марія Чорна («Взірець служіння суспільству»), завідувач хірургічним відділенням Кіровоградського обласного госпіталю ветеранів війни Володимир Рура («Опора на лінії життя»), медична сестра Онуфріївської лікарні Ніна Євтушенко («Герой медичного фронту») та обласний клінічний онкологічний центр («Фортеця здоров’я»).

Уклін їм доземний і пошана від усіх, кого врятували і тих, хто потребує допомоги.