Сім футів під кілем Олександру Ляшку

Минулого тижня в літературно-меморіальному музеї І. К. Карпенка-Карого відбулася творча зустріч з лікарем-мореплавцем, поетом, прозаїком, заслуженим журналістом України Олександром Ляшком. Це вже п’ятий захід у рамках спільного проєкту «Нові імена у Кіровоградській обласній організації Національної спілки письменників України. Творчі портрети».

На початку зустрічі основні штрихи до його портрету накидала наукова співробітниця музею Наталія Мельниченко. А вже деталі намагалася розкрити сусідка за помешканням у селі Червона Поляна Добровеличківського району поетка Наталія Бідненко.

Так присутні дізналися, що Олександр Ляшко народився у місті Ногінську (Підмосков’я), а дитинство провів в родині батька на Миколаївщині та на батьківщині матері на Чернігівщині, поблизу «зачарованої» Десни. Що закінчив Ленінградський медичний інститут, що більшу частину життя працював судновим лікарем, що відвідав понад сто країн світу і побував на усіх континентах, з Антарктидою включно. Що 2004 року був координатором медичного штабу наметового табору на Майдані. Що брав участь у міжнародному космічному проєкті «Морський старт» (Лос-Анджелес).

Багатий подіями і зустрічами життєвий шлях Олександра Ляшка знайшов своє відображення у книгах – «Переулками памяти» (1994), «Краеугольный камень» (1995), «В чём был замысел» (2010), «Сім футів під сузір’ям Південний Хрест» (2021) та «В інтер’єрі неупередженого часу» (2024).

Характеризуючи героя зустрічі, Наталія Бідненко зазначила: «Як би я не намагалася докладніше розповісти про цю неординарну людину, сказати краще, ніж сказав про нього його друг Борис Нечерда, навряд чи вдасться. Він сказав так: “Саша живе з оголеною душею і пише так само”.

Саша все життя вів щоденник. А працюючи на кораблях, він робив такі дорожні замітки, та мабуть не дорожні, а водяні. І коли вже вийшов у відставку, оселився в Червоній Поляні, поближче до природи, він подумав, а чому вони мають пропадати. Таким чином народилася книга “Сім футів під сузір’ям Південний Хрест”. Ця книжка стала лауреатом Всеукраїнської премії імені Леоніда Тендюка. Чому? Бо вона дуже близька по духу книжкам, які писав Тендюк. Він також був моряком, він також любив мандри».

Більш детально модераторка та автор зупинились на книзі «В інтер’єрі неупередженого часу», яка присвячена відомим творчим особистостям – Борису Нечерді, Георгію Голубенку, Івану Рядченку та Миколі Холодному. При цьому найбільшу увагу приділили нашому земляку з Олександрії, лауреату національної премії України імені Шевченка, покійному другу письменника Борису Нечерді.

Сам Олександр Ляшко так сказав про свої книжки: «Це вершина айсберга. А під водою – усі напрацювання, щоденники, спостереження, різні країни, люди, звичаї, моря, океани, зорі, сузір’я, шторми».

2024 року Олександра Ляшка було прийнято до Кіровоградської обласної організації Національної спілки письменників України. На зустрічі її очільниця Надія Гармазій вручила пану Олександру членський квиток.