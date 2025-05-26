Недоречні заморозки

Аномальна весна, природні катаклізми вплинули не лише на настрій, а й на майбутній врожай. Про ймовірні наслідки весняних заморозків на ґрунті «УЦ» розповіла керівниця департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОВА Валерія Фурманова.

За словами посадовиці, весняні заморозки, що були у квітні – на початку травня, вплинули на розвиток сільськогосподарських культур, особливо плодових дерев та ягідних насаджень. Всього зазнали негативного впливу погодних умов сільськогосподарські культури на площі 132,8 тис. гектарів (7,5% від загальної посівної площі).

Щодо зернових та технічних культур, найбільше постраждали рослини озимого ріпаку. Спостерігалось покручення листової розетки, після перенесеного стресу рослина продовжує розвиватися на 8,4 тис. га постраждалих площ (22,8 % від засіяних).

Сорти озимої пшениці вітчизняної селекції краще витримали заморозок, ніж закордонні. Впливу заморозків зазнало 20 % засіяних цією культурою площ.

Ранні посіви цукрових буряків, кукурудзи та соняшнику в основному знаходяться в задовільному стані. Ознак вимерзання не подають. Що стосується овочевих культур, більшість господарств ще не висаджували розсаду. Маємо надію на врожай.

«В цілому через пошкодження рослин недобір майбутнього врожаю може становити від 15 до 30 %, проте прогнозований обсяг врожаю зернових і технічних культур залишається на рівні середньорічного (більше 3 млн тонн зернових і 1,5 млн тонн технічних культур), що достатньо для забезпечення продовольчої безпеки», – зазначила Валерія Фурманова.

Керівниця департаменту розповіла й про багаторічні насадження. До 500 гектарів площ під садами, ягідниками і виноградом зазнали негативних наслідків весняних приморозків. У деяких домогосподарствах втрати врожаю абрикосів можуть сягати до 100%. Втрати врожаю черешні та вишні оцінюються на рівні 30–40% .

Хоча яблуні та груші традиційно стійкіші до холодів, заморозки теж пошкодили цвітіння, що може вплинути на якість плодів та їх придатність до тривалого зберігання. Отримала суттєве пошкодження й виноградна лоза, яка на час заморозків розпочала вегетацію.