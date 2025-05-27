Які виплати та допомога гарантовані військовим після полону — пояснюють юристи

25 травня Україна та Росія провели третій етап обміну полоненими у форматі «1000 на 1000», про який сторони домовились на переговорах у Стамбулі. 303 українських військових повернулися додому. Які виплати передбачає держава для тих, хто був у полоні? Яку допомогу вони мають отримати і як її оформити? Пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Закон України передбачає низку пільг та виплат для осіб, звільнених з полону. Вони закріплені постановою Кабміну №413 від 18 квітня 2023 року.

Зокрема, передбачені такі пільги:

Одноразова грошова допомога у розмірі 100 000 грн для кожного, хто перебував у полоні станом на 24 лютого 2022 року або потрапив туди пізніше. Незалежно від тривалості перебування.

Медична, психологічна та соціальна реабілітація після звільнення.

Збереження місця служби, заробітної плати, вислуги років — період полону враховується у загальний стаж.

Можливість отримати допомогу по інвалідності, якщо така була встановлена внаслідок перебування в полоні.

Що робити, аби отримати одноразову виплату в розмірі 100 000 грн?

Насамперед, підготуйте необхідні документи:

копія паспорта;

копія ІПН;

довідка про звільнення з полону (її видає військова частина або Координаційний штаб);

реквізити банківського рахунку.

Далі слід звернутись до військової частини, де проходите або проходили службу. Вона має подати документи до Міністерства оборони для нарахування виплати.

У разі, якщо військова частина розформована або не подає документи:

зверніться до територіального центру комплектування (колишній військкомат);

подайте письмову заяву про необхідність подання документів до Міноборони.

Рішення про виплату ухвалюється Міноборони після перевірки поданих даних. Кошти перераховують на вказаний банківський рахунок, зазвичай упродовж 1–2 місяців.

Що робити, якщо виплату не надали або зволікають?

У випадку затримки або відмови:

зверніться повторно до військової частини або ТЦК;

подайте письмову скаргу до Міністерства оборони України: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 30/1;

подайте звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини;

зберігайте копії всіх скарг та відповідей — вони можуть знадобитись у суді.

Алгоритм дій для отримання виплат:

Підготуйте необхідні документи — паспорт, ІПН, довідка про полон, реквізити банку. Зверніться до військової частини або ТЦК із заявою на виплату. У заяві чітко вкажіть підставу — перебування в полоні відповідно до постанови №413. У разі бездіяльності — надсилайте письмову скаргу до Міноборони. Надсилайте її рекомендованим листом із повідомленням про вручення або віддавайте особисто з фіксацією вхідного номера.

Якщо відповіді немає або відмовили — звертайтесь до суду. Для цього знадобляться: копія довідки, копії звернень, відповідей, документи про службу, банківські реквізити.

Паралельно можна звернутись за правовою допомогою до Центру безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.

Отримати безоплатну консультацію щодо того, як правильно діяти у такій ситуації, можна на гарячій лінії Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036. Номери працюють також на прийом звернень у режимі WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.