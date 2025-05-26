Наші вдома!

У рамках обміну військовополоненими «1000 на 1000» з російського полону повернулися захисники з Кіровоградщини.
Анатолій Босько з села Панчевого Новомиргородського ройону.
Андрій Непоменко з міста Кропивницького.
Андрій Іванов з село Новоігорівка Устинівської громади.
Максим Курилов зі Знам’янської громади.
Микола Нескороденко з села Михайлівка Попельнастівської громади.
Олексій Ткач зі Світловодської громади.
Сергій Маштега із Суботцівської громади.
Сергій Чмир із села Вільшанка Голованівського району.
Ярослав Щербак з Кропивницького.
Недоречні заморозки