Наші вдома!

У рамках обміну військовополоненими «1000 на 1000» з російського полону повернулися захисники з Кіровоградщини.

Анатолій Босько з села Панчевого Новомиргородського ройону.

Андрій Непоменко з міста Кропивницького.

Андрій Іванов з село Новоігорівка Устинівської громади.

Максим Курилов зі Знам’янської громади.

Микола Нескороденко з села Михайлівка Попельнастівської громади.

Олексій Ткач зі Світловодської громади.

Сергій Маштега із Суботцівської громади.

Сергій Чмир із села Вільшанка Голованівського району.

Ярослав Щербак з Кропивницького.