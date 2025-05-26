Срібний день Олександрії

Зазвичай у День міста заведено робити йому подарунки, але такі подарунки трапляються не часто. Тим більше, що вони в усіх сенсах дорогоцінні.

Напередодні свята вперше в історії України срібним призером Української Прем’єр-ліги став футбольний клуб «Олександрія». Ще одним срібним подарунком і також вперше в історії стало друге місце олександрійця Богдана Колмакова на першому етапі Кубка світу з паркуру в Амстердамі.

«Ми відзначатимемо вже четвертий День міста під час війни. Це буде стримано, але з глибокою вдячністю, – зазначив міський голова Олександрії Сергій Кузьменко. – Ми дякуємо захисникам, завдяки яким місто живе. Вшановуємо памʼять десятків Героїв, які віддали за нього життя. І пишаємося тими, хто творить ім’я Олександрії щодня – на фронті, у спорті, на роботі, у своїй родині.

На сесії міської ради депутати затвердили звання Почесного громадянина міста Олександрії. Цього року ми найвищим званням від міста дякуємо Герою України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Максиму Небилиці – нашому захиснику. А також Руслану Ротаню, головному тренеру ФК “Олександрія”, під керівництвом якого клуб отримав срібло УПЛ. Саме завдяки цьому досягненню Олександрія звучить ще гучніше – і в Україні, і поза її межами».