«Ми проїхали всю Європу»

Народний хореографічний ансамбль «Світанок» з Кропивницького вкотре підкорив Європу. Цього разу були швейцарські Базель та Цюрих і польська Варшава.

– Кропивницька міська рада отримала запрошення для двох колективів – «Світанку» та оркестру «Степограй» – з пропозицією представити українську культуру жителям Швейцарії й нашій українській діаспорі, – сказала на брифінгу начальниця управління культури й туризму міськради Анна Пруссова. – Для нас було дуже престижно показати, що наші діти, попри все, під час повітряних тривог проводять репетиції, продовжують жити й гідно представляти свою країну.

Це був День української культури, що відбувся в межах офіційної програми Євробачення. Керівник народного хореографічного ансамблю «Світанок» Максим Печененко в коментарі «УЦ» зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення ансамбль не бере участь у конкурсах, виступає лише з сольними повноцінними концертами. «Протягом останніх трьох років ми вже вдесяте виїхали за кордон і проїхали практично всю Європу», – сказав Максим Печененко.

За словами хореографа, цього разу, як і завжди, увага до українських колективів була підвищеною і щирою. Коли діти вийшли з автобусу в костюмах, преса підійшла до них, залишивши пресконференцію гурту Ziferblat. Але врешті наші юні артисти поспілкувалися і сфотографувалися з учасником Євробачення від України.

– Українці, які живуть в Європі, часто влаштовують культурні заходи. Але вони чомусь представляють Україну як «шароварщину». І це низькопробна українська культура. А ми їздимо для того, щоб продемонструвати справжнє мистецтво, культуру високого рівня, яка в нас є, яку ми розвиваємо. До дітей підходили люди і питали, чому в них відрізняються костюми. Діти пояснювали, що Україна велика, складається з багатьох етнографічних регіонів, тому й одяг відрізняється, – поділився враженнями керівник «Світанку».

Не лише музикою й танцями наші колективи вразили європейців. В Цюриху була зустріч з учнями двох українських шкіл – «Мрій» і «Крила». Кропивничани передали для них більше ста українських книжок. Зібрати їх колективу допомогли управління культури та освіти Кропивницької міської ради та видавництво «Імекс-ЛТД».