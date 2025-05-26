Зовсім не в тему

Медичний факт: Трампа так багато в нашому інформаційному просторі, що навіть одна згадка про нього вже викликає печію. З Трампом лягаємо, з Трампом прокидаємося. Мимоволі згадується старий радянський анекдот про щасливого студента з міста Зажопинська, який не знав, хто такий Брежнєв.

Про Трампа писати легко й не страшно. Його можна безкарно обкладати останніми матюками в повній впевненості у власній мужності. Ба більше, тебе неодмінно підтримають сотнями лайків і коментів такі ж безстрашні правдоруби. Одне засмучує – Трампу від цього ні жарко, ні холодно. І секретарка-блондинка ніколи не занесе йому роздруківку з вашими прокльонами. А сам рудий Дональд так і не дізнається, що вже став героєм української народної творчості. Але цього разу не про нього.

Ех, нашу б енергію – та на користь рідній країні! А то ККД у нас, як у паровоза, – все в трубу, в пару, дим і свисток. Є, звісно, спільні теми, які об’єднують: бажання вистояти у війні й зберегти незалежну державу. При цьому питання, якою буде ця держава після війни, неминуче постає на передньому плані.

Нинішня Україна, м’яко кажучи, – дивна держава. От скажіть, який у нас суспільний устрій? Капіталістичний? Чи соціалістичний з елементами феодалізму? Олігархо-бюрократичний чи бюрократо-олігархічний? Радше змішаний, на кшталт салату олів’є – рецепт радянський, а майонез і горошок імпортні.

Або яка у нас республіка? Президентська? Парламентська? Еге ж, знову салат, типу цезар. Хоча стоп, а де у формі правління всесильний Офіс президента? Тоді виходить – офісно-президентсько-парламентська. А Кабмін тоді навіщо? Усі 128 міністерств із комітетами?

Можливо, через цю плутанину в нас так крадуть навіть під час війни? Чи корупція – генетична спадщина російської імперії та совка? Чи це вже наше, власне, добросовісно придбане?

Коли, в який момент робота топ-чиновника, депутата, правоохоронця чи мера перетворилася на прибутковий бізнес? Вони ж НІЧОГО не виробляють – тільки дають дозволи. Або забороняють. І це їхній бізнес?! До того ж настільки прибутковий, що активи доводиться розписувати на дружин, дітей і старих батьків.

А ще вони плодять нових чиновників. Не в тому сенсі, що власних дітей, хоча і це теж. Найяскравіший приклад – нетрудова династія Тетяни Крупи. У нас постійно створюють все нові й нові структури, яким конче потрібні генеральні директори, начальники управлінь, департаментів, відділів та їхні заступники. Як ми жили й лікувалися без НСЗУ? Погано? А тепер? А як ЗСУ воювали без Космічних військ? Старлінки американські, ракети англійські, зате начальник управління наш.

Мало під кожного чиновника створити свою структуру, отримати бюджетне фінансування, потрібно ще придумати важливу роботу підлеглим, розробити методику та звітність, розіслати її в регіони й вимагати суворого виконання. Семінари, наради, панелі, візити та відеоконференції – щотижня. І щоб дим із вух та принтерів!

Прикладів – на кожному кроці. І що вражає – навіть під час війни. Найсуворіші папери зі столиці наказують начальникам військових адміністрацій опікуватися дитячими спортивними змаганнями, які раніше проводили ЖЕКи, і обома руками підтримувати ініціативи першої леді щодо харчування першокласників.

Столичних ініціатив на всіх не вистачає, тому наша кабінетна влада вигадує пригоди на голови простих українців. Приміром, тепер для отримання адміністративних, реєстраційних, соціальних або пенсійних послуг необхідно надати виписку з «Реєстру територіальної громади». А щоб отримати цей самий витяг, потрібно особисто подати до ЦНАПу інформацію про дату народження та номер облікової картки платника податків, місце проживання в Кропивницькій громаді. При собі необхідно мати паспорт, документи, що підтверджують ваше право власності на житло, будинкову книгу, свідоцтво про народження дітей.

Тобто всі ті дані, які вже є в державних базах даних! І які працівники ЦНАПів можуть отримати одним «кліком». У задачі запитується: нафіга? А ви ще не зрозуміли? Бюрократичний апарат придумує роботу собі з єдиною метою – підтверджувати свою потрібність. А заодно дістають і нас. Тим, хто не зробить цю нікому не потрібну виписку, відімкнемо газ (світло, воду, пенсію, субсидію – потрібне підкреслити). А ви кажете – Трамп…