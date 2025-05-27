Допомога ВПО з 1 червня: що буде з виплатами, житлом і субсидіями? Пояснюють юристи

З 1 червня 2025 року Уряд продовжив дію виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про те, що зміниться для українців, хто з ВПО може отримати допомогу та як скористатися субсидією на оренду житла для переселенців розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Що зміниться з червня 2025 року?

З 1 червня 2025 року внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати щомісячні виплати — уряд автоматично подовжив допомогу до вересня. Повторно подавати заяву не потрібно, якщо людина вже отримувала виплати. Також діють додаткові програми підтримки: субсидія на оренду житла (за наявності офіційного договору), державна програма «Прихисток» (450 грн на місяць за кожного переселенця), а також експериментальний проєкт тимчасового розміщення для ВПО похилого віку та осіб з інвалідністю. Усі заяви можна подати через застосунок «Дія» або у відділеннях Пенсійного фонду.

Субсидія для переселенців: як і кому компенсують витрати на оренду житла з червня 2025 року?

Скористатися субсидією на оренду житла зможуть ВПО, які перемістились до будь-якого регіону, підконтрольного уряду України. При цьому призначати допомогу будуть тим родинам, чиї витрати на орендоване житло перевищують 20% сукупного доходу сім’ї або особи.

Як будуть розраховувати розмір субсидії?

«Розмір субсидії на оренду житла визначатимуть для кожної родини ВПО індивідуально, з урахуванням доходів сім’ї, кількості її членів та вартості оренди. Будуть враховувати, що ціни на оренду значно відрізняються залежно від регіону, а також між великими містами та невеликими селами. При цьому надання цієї допомоги не впливатиме на отримання субсидії на оплату комуналки», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Субсидія на оренду житла надається шляхом компенсації орендодавцю вартості (або частини вартості) оренди житла, яке винаймає переселенець. У проєкті зможуть взяти участь переселенці, які:

перемістилися з окупованих або територій бойових дій;

не мають власного житла на підконтрольній Україні території (житло знищене або непридатне для проживання);

не є одержувачами допомоги на проживання 2-3 тис гривень

На який розмір компенсації можна розраховувати?

Компенсація становить не фіксовану суму, а залежить від конкретних умов — вартості оренди, доходу родини, кількості осіб. Наприклад, якщо родина з трьох осіб винаймає квартиру за 8 000 грн, а сукупний дохід родини — 12 000 грн, комісія може ухвалити рішення про часткову компенсацію оренди (до 50%).

Як оформити субсидію?

Для оформлення виплат необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України чи ЦНАП, а також надати офіційний договір оренди житла. Для призначення субсидії на найм житла необхідно надати наступні документи:

заява;

договір найму;

скановані копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів, скановані копії рішень суду, що підтверджують, зокрема, відомості про розірвання шлюбу, встановлення для подружжя режиму окремого проживання, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини з одним із батьків (за потреби).

Програма Прихисток для ВПО

Водночас в Україні діє державна програма Прихисток. Вона передбачає виплати власникам житла, які розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб. Розмір виплати за ВПО становить 450 грн на місяць за кожну розміщену особу. Виплати призначаються на шість місяців із можливістю автоматичного продовження після перевірки на відповідність визначеним критеріям.

За потреби отримати юридичну консультацію внутрішньо переміщені особи можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу ВПО надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.