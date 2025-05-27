Проведення ХХХІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів»

31 травня 2025 року в обласній філармонії відбудеться ХХХІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів», організатором якого є Кіровоградський обласний Центр народної творчості за підтримки департаменту культури та туризму Кіровоградської обласної військової адміністрації.

У рамках проведення фестивалю о 10.00 у фойє обласної філармонії відбудеться презентація святкового майданчика, наповненого виставками декоративно-ужиткового мистецтва, фотозонами, банерами, тематичними локаціями, виступами творчих колективів. Гості заходу матимуть можливість

переглянути колекцію рушників «Калинового співу», зібраних за роки його існування.

Окреме місце займатиме виставка різнопланових декоративних виробів із дерева Валентина Невкритого з м. Знам’янки, а також колекція майстра різьблення, військового Збройних Сил України Сергія Марущака

з с. Бережинки Первозванівської сільської громади.

Для відвідувачів заходу майстри з традиційних та сучасних технік народного мистецтва представлять свої вироби на виставці-продажу.

О 10.30 на сцені обласної філармонії відбудеться урочисте відкриття ХХХІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів», а потім конкурсна програма, в якій візьмуть участь понад 70 виконавських одиниць у номінаціях «Обдаровані діти», «Солісти-вокалісти», «Вокальні дуети», «Вокальні тріо», «Вокальні квартети», «Вокальні ансамблі» з Кіровоградської, Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської областей. Серед учасників – аматорські колективи клубних закладів територіальних громад, дитячих музичних та мистецьких шкіл, коледжів мистецької освіти.

Нагородження учасників планується після кожної або кількох номінацій.

За підсумками конкурсу виступи кращих виконавців будуть демонструватися у соціальних мережах.