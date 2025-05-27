Про особливості виплати пенсій для окремих категорій громадян

Головне управління нагадує, що 20 березня 2025 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2025 № 299 “Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, відповідно до якої внесено зміни у механізм виплати пенсій для окремих категорій громадян (внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, які перебувають за кордоном та на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України).

Відтепер…

зареєстровані до 24 лютого 2024 року внутрішньо переміщені особи (далі ‒ ВПО) можуть обрати будь-який з уповноважених банків для отримання пенсійних виплат, або, за бажанням, отримувати кошти через відділення поштового зв’язку;

фізичну ідентифікацію особи, які тимчасово проживають за межами України та особи, які проживають на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України (далі ‒ ТОТ), повинні проходити до 31 грудня кожного року.

Як пройти ідентифікацію?

Фізична ідентифікація здійснюється:

особисто ‒ при зверненні до сервісного центру обслуговування громадян Пенсійного фонду України або до банківської установи, де особа отримує пенсію (щомісячне довічне грошове утримання), страхові виплати;

дистанційно ‒ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, через “Дія.Підпис” (“Дія ID”) та в режимі відеоконференції.

Якщо ви обрали спосіб відеоконференцзв’язку, то ідентифікація проводиться територіальним органом Пенсійного фонду України. Запит на проведення відеоконференцзв’язку можна зробити через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, під час сеансу якого пред’являються документи, що посвідчують особу;

Якщо особа тимчасово проживає за кордоном, вона має особисто звернутись до закордонної дипломатичної установи України. Консул України надає документ, що особа є живою й самостійно звернулась до установи та надіслати отримані документи поштою за адресою територіального органу Пенсійного фонду України.

У випадку непроходження фізичної ідентифікації одним із перелічених способів виплата пенсії припиняється з 1 січня наступного року.

Разом з тим, у разі надходження до Пенсійного фонду України від банківських установ інформації про відсутність протягом шести місяців видаткових операцій на банківських рахунках одержувачів, які проживають на ТОТ, та у разі непроходження ними фізичної ідентифікації виплата пенсії припиняється.

Крім того, громадяни, які проживають на ТОТ, і ті, які виїхали з ТОТ на підконтрольні Україні території, до заяви про призначення або поновлення виплати пенсії зобов’язані надати підтвердження про неотримання пенсії від російської федерації.

Наталія КОПАЧ, начальниця управління з питань виплат Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області