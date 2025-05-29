№22 (1645)

Номер тижневика «УЦ» від 29 травня 2025 року
«Через два дні я був уже там. Хотів забрати синове тіло….
«Мені приємніші зелені купюри»
Дмитро Коляденко: «Нехай кожен сприймає по-своєму»
Микола Гейко – немає пророка в своїй вітчизні
Номер тижневика «УЦ» від 29 травня 2025 року
«Через два дні я був уже там. Хотів забрати синове тіло….
«Мені приємніші зелені купюри»
Дмитро Коляденко: «Нехай кожен сприймає по-своєму»
Микола Гейко – немає пророка в своїй вітчизні
Як держава повернула 100 тисячам українців їхнє житло