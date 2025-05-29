№22 (1645)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 29 травня 2025 року

«Війна загострює відчуття»

На смерть друга

«Через два дні я був уже там. Хотів забрати синове тіло….

«Мені приємніші зелені купюри»

Чекали і надіялися

Сильні України

А все ж таки було цікаво

Спочатку дрони – потім квіти

Дмитро Коляденко: «Нехай кожен сприймає по-своєму»

«Юра був би радий»

Микола Гейко – немає пророка в своїй вітчизні

Срібний день Олександрії

Наші вдома!

Недоречні заморозки

 

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