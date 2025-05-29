Понад 3,9 мільярда гривень — на житло для ветеранів та ветеранок, родин загиблих Захисників та Захисниць

Уряд затвердив розпорядження про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яке передбачає виплату грошової компенсації на придбання житла для Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей.

Загальний обсяг фінансування становить понад 3,9 мільярда гривень.

Ці кошти будуть спрямовані в обласні бюджети та бюджет міста Києва для виплат 1 587 людям, які мають право на отримання компенсації.

Серед них — ветерани з інвалідністю І та ІІ групи, отриманою внаслідок війни, а також родини загиблих Захисників і Захисниць України

Це рішення — не лише про гроші. Воно про визнання, вдячність і реальну підтримку. У час, коли багато українських захисників повертаються з фронту до цивільного життя, забезпечення їх житлом — це основа для відновлення та адаптації. А для родин полеглих — це спосіб хоч частково відчути турботу держави.

Кошти надаються за підтримки Європейського Союзу в межах спеціального інструменту Ukraine Facility — великої програми фінансової допомоги Україні, яка спрямована на відновлення країни, її модернізацію, а також підтримку реформ, що наближають нас до членства в ЄС.

Цей інструмент був запроваджений Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2024/792 від 29 лютого 2024 року. А в червні того ж року Верховна Рада України ратифікувала Рамкову угоду з ЄС, яка дозволяє реалізовувати фінансування за цим механізмом.

Відповідно до Плану України, затвердженого урядом у березні 2024 року, інвестиції в житло стали однією з пріоритетних цілей у межах Компонента І Ukraine Facility. До кінця 2027 року передбачено виділення щонайменше 450 мільйонів євро (у гривневому еквіваленті) на забезпечення житлом осіб, які захищали Україну, та родин загиблих.

Це — приклад того, як міжнародна підтримка допомагає змінювати життя конкретних людей. І як держава виконує свій обов’язок перед тими, хто заплатив найвищу ціну за нашу свободу.

У разі додаткових питань звертайтесь:

Вікторія Сісецька, керівниця комунікацій Міністерства у справах ветеранів України, 0636249719, sisetskampa@gmail.com