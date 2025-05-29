Як держава повернула 100 тисячам українців їхнє житло

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Нардеп Шуляк: Уже 25 млрд грн компенсацій виділила держава для відбудови житла завдяки “єВідновленню”

У травні два роки тому запрацювало “єВідновлення” – наймасштабніша державна програма, яка дає змогу українцям відновити та відбудувати житло, втрачене чи пошкоджене через війну. У межах програми виплатили вже понад 25 млрд грн компенсацій, що дало змогу майже 100 тис. українських родин відновити своє помешкання.

Про це повідомила голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

“Іще на початку повномасштабної війни, 5 березня 2022-го, Президент України Володимир Зеленський вперше публічно заявив: Україна буде підтримувати своїх громадян і компенсувати втрати. Це стало принциповою позицією. І ми одразу розпочали роботу по створенню нового для нас компенсаційного механізму, незважаючи на те, що ще під Києвом велися тяжкі бої, і вся країна відчайдушно відбивалася від ворога.

За достатньо короткий проміжок часу ми з партійцями “Слуги Народу” закріпили роботу програми у законі, де я є основною авторкою. Реалізація програми стала можливою завдяки злагодженій роботі урядової команди. Олександр Кубраков – із боку міністерства інфраструктури, Михайло Федоров – зі сторони Мінцифри. Саме вони забезпечили технічне втілення “єВідновлення”: зручну, прозору, цифрову модель через “Дію”, – розповіла Олена Шуляк.

Цього року, як додають у партії “Слуга Народу”, держава спрямувала на виплати за програмою “єВідновлення” рекордну суму – 19 млрд грн. Більшість цих коштів – 15 млрд із 19-ти – направили на компенсації саме для переселенців – щонайменше 10 тис. українських сімей ВПО. Переважна більшість із них уже отримала такі компенсації у вигляді житлових сертифікатів.

“За два роки “єВідновлення” суттєво еволюціонувало. Програма стала гнучкішою, адреснішою, інтегрованою в систему національного відновлення. Але виклики залишаються. Попереду – розширення програми на тимчасово окуповані території. Це рішення, на яке, без перебільшення, очікують всі: як люди, житло яких постраждало в окупації, і вони нині залишаються без домівок, так і ми, парламентарі, які заклали таку можливість у законодавчу площину й очікують на впровадження цього компоненту”, – резюмувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, цього року держава надасть кошти на купівлю житла для 1,6 тис. ветеранів з інвалідністю та для членів родин загиблих захисників і захисниць, які стоять на квартирному обліку в громадах, де проживають. Мова йде як про воїнів, які захищали Україну під час повномасштабної війни, так і тих, хто брав участь в АТО/ООС.