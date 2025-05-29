Как государство вернуло 100 тысячам украинцев их жилье

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Нардеп Шуляк: Государство уже выделило 25 млрд грн компенсаций для восстановления жилья благодаря «“еВидновленню”

В мае два года назад заработало “еВидновлення” – самая масштабная государственная программа, которая позволяет украинцам восстановить и отстроить жилье, утраченное или поврежденное из-за войны. В рамках программы выплачено уже более 25 млрд грн компенсаций, что дало возможность почти 100 тыс. украинских семей восстановить свои жилища.

Об этом сообщила глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

“Еще в начале полномасштабной войны, 5 марта 2022-го, Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично заявил: Украина будет поддерживать своих граждан и компенсировать потери. Это стало принципиальной позицией. И мы сразу приступили к работе над созданием нового для нас компенсационного механизма, несмотря на то, что под Киевом еще велись тяжелые бои, и вся страна отчаянно отбивалась от врага.

За достаточно короткий промежуток времени мы с однопартийцами из “Слуги Народа” закрепили работу программы в законе, где я являюсь основным автором. Реализация программы стала возможной благодаря слаженной работе правительственной команды. Александр Кубраков – со стороны Министерства инфраструктуры, Михаил Федоров – со стороны Минцифры. Именно они обеспечили техническую реализацию “еВидновлення”: удобную, прозрачную цифровую модель через “Дию”, – рассказала Елена Шуляк.

В этом году, как отмечают в партии “Слуга Народа”, государство направило на выплаты по программе “еВидновлення” рекордную сумму – 19 млрд грн. Большая часть этих средств – 15 млрд из 19 – направлена на компенсации именно для переселенцев – не менее 10 тыс. украинских семей ВПЛ. Подавляющее большинство из них уже получило такие компенсации в виде жилищных сертификатов.

“За два года “еВидновлення” существенно эволюционировало. Программа стала более гибкой, адресной, интегрированной в систему национального восстановления. Но вызовы остаются. Впереди – расширение программы на временно оккупированные территории. Это решение, которого, без преувеличения, ждут все: как люди, чье жилье пострадало в оккупации, и которые сейчас остались без домов, так и мы, парламентарии, которые заложили такую возможность в закон и ожидают внедрения этого компонента”, – резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, как ранее сообщали в партии “Слуга Народа”, в этом году государство предоставит средства на покупку жилья для 1600 ветеранов с инвалидностью и для членов семей погибших защитников и защитниц, состоящих на квартирном учете в громадах, где они проживают. Речь идет как о воинах, защищавших Украину во время полномасштабной войны, так и о тех, кто участвовал в АТО/ООС.