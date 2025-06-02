Хай живе місто в пелюшках!

Дітям, які народилися в рік проведення першої неполітичної акції, яку ініціювала редакція «УЦ», зараз 16 років. Захід, який традиційно проводився 1 червня, в День захисту дітей, ми назвали «Кіровоград в пелюшках». Потім перейменували – «Місто в пелюшках». Але ми і всі, хто був причетний до безпрецедентної акції, називали її просто «Пелюшки». Вже вкотре війна не дозволяє нам зібрати в одному місці прекрасну малечу.

Не дивно, що і цього року ми чуємо запитання «Пелюшки будуть?». За стільки років це стало дозою радощів, щастя, якої потребуєш. І демонстрацією надії, з якою ми асоціювали наших чудових карапузів.

На превеликий жаль, акції не буде. Проте можемо згадати, як це було. Щороку до заходу ми додавали нюансів. Були колективні фото, індивідуальні портрети, випускний з пелюшок, нано-містер та нано-міс, конкурс візків і стильних горщиків. Повітряні кульки та мильні пузирі, ростові ляльки, морозиво, різноманітні подарунки кожному учаснику. Багато спонсорів та друзів, які підтримували акцію.

В перший рік війни ми зібрали малечу з родин переселенців, яких багато приїхало в наше місто. Крім конкурсів, розваг, роздавали сім’ям такі необхідні для дітей памперси та дитяче харчування. Після того не ризикуємо – ворог агресивний і непередбачуваний.

Акція «Місто в пелюшках» не припинила своє існування. Вважатимемо це за вимушену паузу. Вулицями Кропивницького прогулюються мами з візками, з яких виглядають милі носики наших потенційних учасників. Підростайте. Зберемося після Перемоги.

Ну і напередодні свята президент Володимир Зеленський несподіванно видав указ про нову дату відзначення Дня захисту дітей в Україні. Відтепер його святкуватимуть щороку 20 листопада – у Всесвітній день дитини, який відзначається за ініціативою ООН. Новий указ президента набув чинності з дня його опублікування – 30 травня 2025 року.

Редакція «УЦ».