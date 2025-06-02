6 червня ми будемо відзначати День журналіста. Саме відзначати, а не святкувати. Святкуватимемо після війни. Якщо вирішимо, що нам у календарі на 365 днів потрібно 700 свят і пам’ятних дат.

За традицією (або за інерцією) цього дня, який ми вже вчетверте відзначаємо під час війни, журналістів пафосно вітатимуть, говоритимуть про їхній громадянський подвиг на журналістському фронті й таке інше. Нехай не ображаються всі ці добрі люди, які читають з папірця, але немає ніякого журналістського фронту – у нас тільки один фронт на тисячі кілометрів. І на ньому воюють і вмирають, захищаючи свою країну і свої сім’ї, тисячі українців, зокрема й журналістів.

Редакція «УЦ» надіслала нашим колегам, що служать у ЗСУ, кілька запитань. Вони не про календарне свято, але про професію:

– Чи відчуваєш ти себе на війні журналістом?

– Що ти читаєш, звідки береш інформацію?

– Чи повернешся в професію після війни?

Ігор В’юн, тележурналіст обласного телебачення:

Ні, не відчуваю. На мій погляд, тут (в армії) нікому ті журналісти не потрібні. Хоча завжди відчував і відчуваю в собі потенціал працювати на ідеологічному фронті – вигадувати цікаві ІПСОшечки проти ворога, займатись контрпропагандою і подібними цікавєйшими речами. Але в тій армії, яку я бачу навкруги, більше потрібні писарі-збоченці, які спочатку сточують мозок, намагаючись запихнути живу людську мову у сорочку армійського канцеляриту і «згідно-відповідно», а потім він ламається, засихає, відмирає. На війні абсолютно не хочеться писати. Тому що ненавидиш компьютер, письмову мову документів, і максимум твого креативу – написати рапорт про видачу пального. Тому тим, хто на війні пише, я щиро заздрю. Мабуть, у них немає щоденних опусів про «вважати такими, що прибули або вибули»… Зараз забив на все й намагаюсь просто читати книжки. Художні. «Корисні» книжки не заходять від слова «зовсім». Писати хімічним олівцем чергову «захалявну книжечку» немає ні жодного бажання, ні жодного сенсу. Це нікому не потрібно. І так на кожному кроці то «хемінгуей», то «набоков». Засрали увесь тік-ток, ютуб та інстаграм. Сподіваюсь повернутись. Якщо не йо…сь під час війни, то після повернення з неї обовʼязково спробую повернутись. Якщо вистачить мене самого.

Геннадій Рибченков, журналіст:

Не відчуваю, все забуто за два з гаком роки. Іноді пишу на прохання редакції «УЦ», не можу відмовити колегам. Але це все через силу. Нотатки роблю для пам’яті, надто багато чого тут відбулося зі мною та побратимами – не знаю, чи згодиться колись на щось. Зараз не читаю майже нічого. У перший рік читав Ремарка, шукав щось спільне з тією війною. Але, як-то кажуть, дійсність перевершила творчі задуми. Читаю потроху новини про Кроп, в курсі ваших подій. Мабуть, не повернусь. На війні дуже важко думати про такі речі. Мені мою першу і єдину відпустку відкладали разів двадцять. Наразі зовсім невідомо, коли буде дембель. Можливо, служити доведеться ще кілька років.

Олег Бондар, журналіст, письменник: