«Кропивницький – привабливий для торгівлі»

Приводом поспілкуватися із заступником міського голови Михайлом Бєжаном стали чутки про те, що незабаром у Кропивницькому відкриють фірмовий магазин ROSHEN. Але запитання про це кореспондент «УЦ» приберіг на завершення інтерв’ю.

– Михайле Михайловичу, кропивничани вже звикли до ресторану McDonald’s. Але це – не єдина міжнародна мережа закладів громадського харчування. Чи буде у нас іще щось подібне?

– Вважаю, нашому місту не вистачає світових і національних брендів. McDonald’s у нас відкрився, хоча в цій компанії довго зважувалися. Вони, розвиваючи мережу, опираються на свої дослідження. Коли я працював директором кінотеатру «Портал», спілкувався з ними. Ми пропонували їм ділянку, де тепер фонтан. Але вони не розглядали Кропивницький як місце для свого бізнесу, вважаючи, що не матимуть тут вигоди.

– Сумнівалися у платоспроможності наших людей.

– Звісно. А нині бачимо, що клієнтів у кропивницькому ресторані McDonald’s багато, попит великий. Більший, ніж у закладах, відкритих компанією у великих українських містах, – там вони напівпорожні, як і в Європі. Вважаю, в McDonald’s дуже задоволені результатом у Кропивницькому. Їхню діяльність моніторять конкуренти, зокрема KFC. KFC – лідер у сфері швидкого харчування в Європі. Вони бачать, що McDonald’s’у вдалося у Кропивницькому, і, гадаю, теж захочуть відкрити свій ресторан тут. Якщо компанія KFC звернеться, ми з радістю їм допоможемо. Ми – за здорову конкуренцію.

– Який сенс KFC завойовувати наш ринок, де успішно діє McDonald’s?

– Ринок не буває зайнятий цілком. Власники деяких ресторанів на Театральній побоювалися зменшення прибутку, коли відкривалися нові ресторани на цій же вулиці. Спілкуючись з ними, я казав, що цього не станеться. Бо чим більше ресторанів на певній локації, тим вона привабливіша для публіки. Приходить більше людей, вони відвідують різні заклади.

– На Театральній тепер багато кафе. Клієнтів вистачає?

– Не вистачає. Але не тому, що забагато кафе, а через війну. Багато чоловіків воює. А ті, які не на війні, не вчащають в ресторани, бо уникають зустрічі з працівниками ТЦК. Тому кафе на Театральній працюють на межі виживання.

– Можливо, ще якась світова чи національна мережа спокуситься Кропивницьким.

– Ситуація в мережах нині не дуже втішна, обсяги продажів падають. Тим часом у Кропивницькому розвивається малий і середній бізнес. Споживач через це трохи втрачає, бо недостатньо продукції світових брендів, по неї треба їхати у великі міста. Але в мережах зважують на ризики, пов’язані з війною. Побоюються, відкривають свої заклади якнайдалі від фронту. Кропивницький – привабливий для торгівлі. Але не вистачає майданчиків. Багато земельних ділянок передано в оренду давно й надовго.

– До речі, про дефіцитну землю. Що буде на розі вулиць Чорновола й Гоголя? Як відомо, цю ділянку повернуто в комунальне управління.

– Ще не вирішено, що там буде. Як заступник голови з питань економіки можу щось пропонувати і обговорювати це з іншими заступниками. Для мене це місце – ідеальне для підземного паркінгу. Там має бути будівля, де розташувалися б бренди, яких не вистачає в місті. На початковому етапі там варто облаштувати звичайний паркувальний майданчик. Але в сучасній економіці таким чином використовувати землю в центрі міста – нерозумно.

– Що відбувається з ділянкою, де ринок «Босфор»?

– Підприємство, якому належить ринок «Босфор», привело в порядок документи на землю. Є потенційні інвестори, які мають наміри побудувати там свої торговельні заклади.

– Як малий бізнес зі своїми пиріжковими кіосками ставиться до появи в місті магазинів великих компаній?

– Як тільки відкривається новозбудований «АТБ», дрібні торговельники одразу обліплюють його, починається жвава торгівля. Це хибна думка, що у малих підприємців падають обсяги продажів, коли недалеко відкривається супермаркет. «Копилка» теж спочатку не була популярною, люди йшли в інші супермаркети. А коли «Копилку» обліпили інші заклади – кінотеатр, ресторан, квітковий та інші невеликі магазини, – вона стала набагато привабливішою для людей.

– Кажуть, у Кропивницькому незабаром буде фірмовий магазин ROSHEN.

– Не знаємо їхніх намірів. У них є своя дистрибуційна компанія, яка займається оптовим постачанням продукції в Кропивницький. Можливо, вони хочуть розвинути тут і роздрібну торгівлю. Про це нас вони не повідомляли, по консультації не зверталися.