Пам’ятник вдячності

Не так давно галерист Микола Цуканов оголосив збір коштів на виготовлення пам’ятника художнику Володимиру Остроухову. Згуртувалися друзі, колеги, однодумці, зібрали чималу суму. Більше того – вже виготовлено пам’ятник.

Близький друг покійного Анатолій Шаповалов мав намір самотужки облаштувати могилу Володимира Івановича. Керівниця притулку «Затишна оселя» Валерія Кривошапка, де останні роки провів Остроухов, підтримала ідею відомого художника. Але вдвох, навіть продавши деякі картини, вони б з цим не впоралися. На щастя, поряд є небайдужі люди.

Цуканов і Шаповалов покладали великі надії на кіровоградських художників – хто, як не вони, мають першими допомогти увіковічити пам’ять про колегу. Але відгукнулися одиниці. Тим не менше, справа пішла досить швидко, ідея реалізована, пам’ятник вже встановлено на могилі митця в Аджамці.

«Щиро дякуємо кожному, хто підтримав нашу ініціативу вшанувати пам’ять художника Володимира Остроухова, – написав в соцмережах Микола Цуканов. – Завдяки вашим добрим серцям, внескам вже зібрано 70% необхідної суми.

Пам’ятник Володимиру Івановичу – це не просто камінь. Це знак любові, вдячності й пам’яті. Це наше спільне зусилля, наш людський обов’язок перед тим, хто залишив нам стільки світла».

Той, хто відчуває потребу і має можливість долучитися до цієї благородної справи, може зробити це, переказавши кошти:

Картка Монобанку: 4441 1111 4127 2223 ( Цуканову М. М. )

Картковий рахунок Благодійного фонду: 4246 0010 0053 0851 (обов’язково вказати призначення платежу: «благодійний внесок»)

Нехай цей пам’ятник буде не лише каменем, а символом любові, вдячності, віри в красу людського серця, бо життя триває. Долучайтеся! Бо саме з маленьких вчинків починається велика пам’ять.