Ліпатов: «природний, корінний, вроджений»

Андрій Ліпатов вважається художником-наївістом. Термін «наївне мистецтво» походить від французького слова naїfs, перекладається як «природний, корінний, вроджений». Роботи таких майстрів характеризуються простим, безпосереднім та часто дитячо-наївним стилем, не навантаженим академічними правилами та традиціями.

З нагоди 65-річчя від дня народження Андрія Ліпатова в Музеї мистецтв відкрилася виставка творів митця «Веселкова присвята місту і людям». Зал музею заграв неповторними і такими рідними для кропивничан ліпатовськими фарбами. Спілкувалися, згадували, насолоджувалися, як завжди, захоплювалися творами з фондів Музею мистецтв, інших закладів культури та організацій міста, а також з приватних колекцій та із зібрання родини художника.

Після закінчення у 1980 році КІСМу Ліпатов працював інженером-конструктором на заводі «Гидросила». Із спогадів художника: «Малював я з дитинства, та далі любительства не йшов. Щоправда, пізніше, коли познайомився з художниками, фотохудожниками, почув від них схвальні відгуки про мої роботи, спробував виставлятися. До речі, як починав писати олією, то, не маючи щонайменшого поняття про техніку олійного живопису, розводив фарби і справді соняшниковою олією. Тепер згадую про це з гумором. А загалом, до нинішнього рівня приходив методом проб і помилок. Напередодні 1993 року моя дружина віднесла одну з моїх робіт у художній салон “для проби”. На наше здивування, її купили відразу. Це вселило надію, тож я вирішив продовжувати».

Спеціальної освіти не мав, та й не намагався її здобути, вважаючи, що це зашкодить його індивідуальності як художника-наївіста. Гірко від того, що він пішов з життя дуже рано – у віці 49-ти років. Відрадно, що талант був визнаним за його життя, що він отримав шалену популярність не тільки в Україні, а й за її межами.

У 2002 році Андрій Юрійович став призером Міжнародного арт-конкурсу в Йокогамі (Японія), у 2007 році – переможцем ХІІ Салону Деогенес Таборта в Буенос-Айресі (Аргентина). Брав участь у IV Бієнале наївного мистецтва в місті Андерсі (Франція, 2006 рік), у ІІІ Міжнародному пленері наївного мистецтва Гуменне (Словаччина, 2007 рік), ІІІ й IV Фестивалях наївного мистецтва Верней на Арві (Франція, 2007, 2008 роки), у арт-ярмарку в місті Бірмінгем (Великобританія, 2008 рік). За сімнадцять років активної творчості географія виставкової діяльності митця охоплювала Україну, Аргентину, Великобританію, Ірландію, Італію, Словаччину, Францію, Японію та ін. Наразі твори Андрія Ліпатовa зберігаються у Музеї мистецтв міста Кропивницького, художньо-меморіальному музеї Осмьоркiна, Черкаському обласному художньому музеї, Вігорлатському музеї (Гумeнне, Словаччина), Музеї наївного мистецтва (Бeро, Франція) та в багатьох приватних зібраннях України, Італії, Франції, Великобританії, країн Балтії, США та Канади.

Для нас головним залишається те, що левова частка робіт художника – то присвята нашому місту та його мешканцям в дещо ілюзорному, фантастичному, казковому варіанті, внаслідок чого ми отримуємо не просто звернення до історії старого Єлисаветграда, або більш сучасного Кіровограда, а якесь чудернацьке, як і сам Андрій Ліпатов, місто, в якому ми все одно впізнаємо знайомі нам з дитинства архітектуру, будинки, вулиці тощо.

Влітку 2019 року на будівлі Музею мистецтв з’явився мурал «Серце міста». За основу стінопису з дозволу родини митця були взяті картини «Променад на Двор­цовій» та «Політ над Єлисаветградом». Приємно, що до реалізації цієї ідеї мала відношення наша колежанка Ольга Степанова. Саме вона запропонувала розмістити на стіні музею одну з робіт Ліпатова. Ця пропозиція була підтримана конкурсною комісією і містянами.

Мерщій на виставку! Це чудовий спосіб вшанувати пам’ять унікального майстра, насолодитися його дивовижними творами та вкотре подякувати художнику за його позитивний життєстверджуючий живопис, такий важливий в умовах воєнного лихоліття.

За матеріалами публікації Олега Юрченка, завідувача відділом туристично-краєзнавчої та інформаційної роботи Музею мистецтв.