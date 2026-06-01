Синоптики попереджали

Минулого тижня, 27 травня, у другій половині дня, в Кропивницькому розгулялася стихія – сильний вітер з дощем. Тривало це недовго, до двадцяти хвилин. Не витримало зо дві сотні дерев, через це пошкоджено кілька житлових будинків, авто, лінії електропередачі.

Після бурі раптово розвиднилося. Тільки повалені дерева й гілки нагадували про стихію. Ну і частина міста до вечора залишалася без світла. А комунальники, рятувальники й енергетики ліквідовували наслідки. Комунальникам роботи дісталося найбільше, не на один день.

Передостанній такий випадок у Кропивницькому трапився у ніч на 22 травня 2022 року. Тоді теж повалило дерева, електроопори, біг-борди, погнуло флагшток прапора на Фортечних Валах, чимало містян опинилося без електрики. Значно більшої біди наробив смерч, який пронісся над Кропивницьким по обіді 17 жовтня 2020 року. Найбільше постраждали Лелеківка і Балашівка. Пошкодило із сотню житлових будинків, травмовано трьох людей.

Звісно, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Сергій Коваленко пам’ятає ті випадки.

– Якщо, наприклад, у жовтні 2020 року негода була тривалою, то цього разу – короткочасною. Якщо тоді постраждали Лелеківка і Балашівка, то цього разу зачепило різні куточки міста, як пагорби, так і низини. Наприклад, у Центральному сквері, це низина, вивернуло з корінням деревину. А на Івана Франка, це пагорб, далеченько від центру, розчахнувся горіх, потрощило людям покрівлю. На Новомиколаївці, це теж пагорб, розкрило пологовий будинок. Хтозна, що сталося б, якби там росли високі старі дерева. З біг-бордів не витримав один, неподалік нижнього входу на стадіон «Зірка».

На запитання, чи попереджали про стихію синоптики, Коваленко відповів ствердно:

– Гідрометеорологічний центр приблизно за годину до стихії попередив про складні метеорологічні явища, зокрема, що очікуються пориви вітру швидкістю 25 – 28 метрів на секунду. Це – другий рівень небезпеки, помаранчевий, коли погода може завдати шкоди інфраструктурі.

Тільки от – це визнає і Сергій Коваленко – скористатися такими попередженнями в міських масштабах важкувато. Кватирку вдома можна закрити, недосушені труси зняти зі шворки, а як бути з деревами та біг-бордами?

Віктор Іваненко, «УЦ».