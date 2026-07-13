Страхові виплати в разі смерті потерпілого на виробництві

Для довідки

Станом на 1 липня 2026 року Головним управлінням Пенсійного фонду України забезпечено виплату страхових виплат для 4 130 потерпілих. Середній розмір страхової виплати становить 9 551,52 грн.

Які види страхових виплат призначають у разі смерті потерпілого на виробництві?

У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві призначають такі страхові виплати:

Одноразова допомога його сім’ї ‒ у сумі, що дорівнює сорока розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день настання права на страхову виплату, тобто 345 880 грн. Одноразова страхова виплата кожній особі, яка мала право на одержання утримання від потерпілого, а також його дитині, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого, у сумі, що дорівнює восьми розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день настання права на страхову виплату, тобто 69 176 грн. Щомісячна страхова виплата особам, які мають на це право, яка визначається шляхом ділення середньомісячної заробітної плати потерпілого, що припадає на зазначених осіб, на кількість таких осіб за вирахуванням частки, що припадала на потерпілого та працездатних осіб, які перебували на його утриманні, але не мали права на страхові виплати.

Максимальний розмір щомісячної страхової виплати особам, які втратили годувальника, не може перевищувати сім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день настання права на страхову виплату, тобто 60 529 грн.

У разі смерті потерпілого на виробництві право на одержання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, які на день смерті потерпілого мали право на одержання від нього утримання, а також дитина, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого. Непрацездатними особами є:

діти, які не досягли 18 років;

повнолітні діти, які є здобувачами освіти за денною формою навчання (у тому числі у період між завершенням навчання в одному закладі освіти та вступом до іншого закладу освіти або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим освітньо-кваліфікаційним рівнем, за умови що такий період не перевищує чотири місяці), до закінчення ними навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років, або визнані особами з інвалідністю з дитинства;

особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, якщо вони не працюють;

особи з інвалідністю – члени сім’ї потерпілого на час інвалідності.

Також право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого на виробництві мають дружина (чоловік) або один із батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли восьмирічного віку.

У разі причинного зв’язку смерті потерпілого з одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я розмір щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право, встановлюється, виходячи з розміру щомісячної страхової виплати на день смерті потерпілого. Одноразова допомога сім’ї та особам, які перебували на утриманні потерпілого, у такому разі не виплачується.

Особам, які мають право на щомісячну страхову виплату та одноразову допомогу необхідно звернутись до Пенсійного Фонду України.

Способи звернення за страховою допомогою: особисто ‒ звернутись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України, надавши заяву та документи, які необхідні для оформлення щомісячної страхової виплати та одноразової допомоги або дистанційно ‒ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).

Які документи необхідно надати до заяви?

акт за формою Н-1 або акт за формою П-4;

витяг з з рішення експертною командою з оцінювання повсякденного функціонування особи про причинний зв’язок смерті з професійним захворюванням або трудовим каліцтвом (у разі причинного зв’язку смерті);

свідоцтво про смерть;

трудова книжка;

цивільно-правовий договір (в разі якщо працівник оформлений за договором ЦПХ).

свідоцтво про державну реєстрацію ФОП (якщо працівник був фізичною особою підприємцем).

рішення суду про факт встановлення нещасного випадку (за наявності);

паспорт;

свідоцтво про народження;

довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;

свідоцтво про шлюб;

довідка про догляд за дитиною до досягнення неї 8-річного віку – це довідка з медзакладу, надається щороку;

довідка навчального закладу (щосеместру) про те, що член сім”ї потерпілого віком від 18 до 23 років, який має право на страхову виплату, навчається за денною формою навчання;

рішення суду, що підтверджує родинні стосунки, якщо було засідання з цього питання;

довідка з навчального закладу інтернатного типу, якщо там перебуває особа, яка має право на виплату;

довідка будинку–інтернату для громадян похилого віку та інвалідів або пансіонату для ветеранів війни та праці, якщо там перебуває особа, яка має право на виплату.

Антоніна Гаїна, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат та соціальних послуг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області