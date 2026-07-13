Гроші на дорозі

Служба безпеки України ліквідувала на Кіровоградщині схему ухилення від мобілізації через фіктивне працевлаштування для незаконного бронювання військовозобов’язаних на підприємстві критичної інфраструктури.

За матеріалами справи, 32-річний посадовець організував механізм оформлення військовозобов’язаних на одному з підприємств дорожньої галузі. Надалі це давало можливість отримати бронювання та відстрочку від призову на військову службу.

Вартість таких «послуг» становила від 5 до 7 тисяч доларів США. За ці кошти фігурант підшуковував «клієнтів», організовував їх фіктивне працевлаштування та сприяв оформленню документів, необхідних для отримання бронювання.

В ході слідства встановлено, що зловмисник пропонував військовозобов’язаним чоловікам також інший спосіб ухилення від мобілізації, а саме встановлення на телефон копії застосунку «Резерв+». Зовні вона повністю повторювала офіційний сервіс, однак містила неправдиві відомості про нібито наявне бронювання. За встановлення такого застосунку чоловік отримав 5 тисяч гривень, а після його передачі мав отримати ще 500 доларів США. Співробітники СБУ затримали фігуранта під час одержання частини неправомірної вигоди.

Прокурори інкримінують «дорожнику» перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період та пропозицію здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди.