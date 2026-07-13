Діти двадцять шостого року

Учень кропивницького ліцею «Вікторія-П» Даниїл Абрамов дав привід пишатися собою не лише батькам і вчителям, а всій області. Восьмикласник став переможцем міського конкурсу «Дитина року – 2026» і трьох всеукраїнських олімпіад.

У цьому році 58 учнів представляли Кіровоградщину на всеукраїнських олімпіадах, 23 з них здобули призові місця. Даниїл єдиний з Кіровоградської області переміг з трьох предметів. Заступниця директора обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Сухомлинського Юлія Федорова в коментарі «Суспільному» зазначила: «Даниїл показав свої надвисокі знання і результати, ставши переможцем олімпіад з математики, інформатики та фізики. І це унікальні здібності, унікальний результат. Власне кажучи, за останні 10 років наша область вперше має такий результат».

«УЦ» записала бліц-інтерв’ю з переможцем.

– Даниїл, чому саме математика, фізика та інформатика? І як у тебе з гуманітарними предметами?

– Я люблю точні науки. Щодо шкільної програми з гуманітарних предметів, я отримую хороші оцінки – 10,11. В мене не вистачає часу вчити на найвищому рівні всі предмети шкільного рівня.

Мій дідусь був викладачем математики і фізики в університеті Винниченка. Мабуть, я успадкував прихильність до цих предметів. Хоча дідусь шукав, що мені сподобається, які в мене здібності. Купляв мені музичні інструменти, фарби, щоб я малював. А виявилося, що мені подобається математика.

– Як обирають учнів для участі в олімпіадах?

– Спочатку був міський етап. Туди може потрапити будь-який учень. За результатами 25 відсотків найкращих потрапляють на обласну олімпіаду. А потім вже всеукраїнський етап.

– Наскільки складними були завдання?

– На всеукраїнській олімпіаді з математики в мене було 56 балів з 56-ти, тобто максимальний бал. А на обласному я отримав 44. Мені здається, що на всеукраїнському етапі завдання були легші. Це трішки дивно. А може я краще підготувався до третього етапу.

А з фізики завдання були складнішими. В мене друге місце в рейтингу, різниця з третім місцем склала 0,25 балів.

– В тебе є друзі, які також захоплюються математикою?

– Я багато разів їздив у математичні табори. Там знаходив друзів. Ми щодня по кілька годин займалися математикою. Цього року вперше був у таборі з програмування.

– Які в тебе захоплення, крім навчання?

– Я займаюся бразильським джиу-джитсу. Так підтримую фізичну форму.

– Ти перейшов у дев’ятий клас. Ким бачиш себе в майбутньому?

– Так наперед я ще не думав. Можливо, програмістом. Або щось, пов’язане з фізикою.