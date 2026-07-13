Від перевірки поліграфом відмовився

Виявляється, в Кіровоградській обласній прокуратурі роками грубо порушуються права інвалідів: неповносправні прокурори користуються звичайними, без підігріву, стільцями, не забезпечені ергономічними діркопробивачами, а про те, щоб за рахунок установи годувати їх тричі на день дієтичними стравами, ніхто й не заїкнувся.

Утім, начальство обласної цитаделі законності своєї провини в цьому не визнає. Мовляв, прокурори-інваліди самі винні, бо не просили для себе підвищеної комфортності. Більш того, Ян Стрелюк, працюючи керівником обласної прокуратури, звинуватив їх у шахрайстві і подав на них скарги в Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів. Комісія розібралася грунтовно і визнала усіх чесними та достойними прокурорського звання, за винятком одного. Його покарано нещадно: протягом року не може претендувати на службове підвищення.

Винуватець цієї катавасії відомий і дошкільнятам, це – Тетяна Крупа, яка, очолюючи МСЕК на Хмельниччині, відклала на чорний день майже шість мільйонів доларів і легковажно зберігала їх в тумбочках удома, поки до неї наприкінці 2024 року не нагрянуло ДБР. Заздрісники пов’язали ці капітали із багаторічною службою Крупи в МСЕК. Поширилася інформація про те, що, мовляв, за її сприяння безпідставно здобули інвалідності здорові, як бугаї, прокурори. Про це почули в РНБО і рекомендували генпрокуророві перевірити персонал і вивести на чисту воду фейкових інвалідів. А МСЕКи держава ліквідувала начисто, натомість створила Центр оцінювання функціонального стану особи, експертним командам якого доручено ревізувати інвалідів. Генпрокурор розпорядився провести службові розслідування, спрямовані на викриття псевдоінвалідів серед прокурорів.

Фігурантами таких розслідувань стали й інваліди з числа працівників органів прокуратури Кіровоградщини.

Наприклад, В. Лещенко, який працює прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Кіровоградської обласної прокуратури. Рік тому тодішній керівник обласної прокуратури Ян Стрелюк подав скаргу на нього в Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів. Ідеться про те, що Лещенко «вирішив отримати неправомірну вигоду у вигляді пенсійних виплат як особі з інвалідністю ІІ групи без наявних на це законних і обґрунтованих підстав» – «звернувся до медико-соціальної експертної комісії про визнання його інвалідом відповідної групи, усвідомлюючи, що він не втратив працездатність, здатність до самостійного пересування, спілкування, орієнтацію та контроль за своєю поведінкою». У скарзі стверджується, що Лещенко ухилився від повторного медобстеження, яке йому пропонували пройти у травні 2025 року. На думку Стрелюка, це посилило суспільну недовіру до прокуратури.

У квітні нинішнього року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розбиралася в цій скарзі. На засіданні оприлюднили висновок службового розслідування. Згідно з документом, 2021 року МСЕК у Черкасах визнала Лещенка інвалідом другої групи довіку. Але він не звернувся до начальства з проханням створити йому особливі умови праці, внаслідок чого не було вжито заходів з трудової реабілітації. Зате звернувся того ж 2021 року в Пенсійний фонд, і йому почали платити пенсію як інвалідові. Наприклад, у листопаді 2024 року місячна пенсія становила 23 610 гривень.

А коли торік у травні, в розпалі скандалу про фейкових інвалідів, генеральна інспекція Офісу генерального прокурора веліла Лещенку пройти медобстеження в стаціонарі, він не виконав цієї вимоги. Це призвело до того, що в липні 2025 року інвалідність Лещенка скасували – уже діяла нова система оцінювання функціонального стану особи, представники якої заходилися анульовувати висновки начебто наскрізь прогнилих МСЕКів. Пенсійний фонд припинив платити Лещенку інвалідську пенсію. А той поскаржився в Кіровоградський окружний адміністративний суд. У лютому нинішнього року суд визнав скасування його інвалідності незаконним. Тобто суд повернув йому інвалідність і пенсію.

На цьому й наголошував Лещенко, поставши перед Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. Запевнив, що не вчиняв нічого протизаконного в ході призначення йому інвалідності. Чому ж не пройшов торік повторний медогляд? На це запитання Лещенко відповів, що, по-перше, сприйняв лист про це з генеральної інспекції як рекомендацію. По-друге, був зайнятий службовими справами.

Неприбуття Лещенка на медобстеження комісія визнала порушенням прокурорської етики і покарала його так: протягом року він не може здобути вищу посаду в прокуратурі.

У рішенні комісії згадується якесь кримінальне провадження (очевидно, про фейкові інвалідності), в ході якого Лещенка у листопаді 2024 року допитували як свідка. «Під час допиту Лещенко В.В. відмовився від проходження психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа у найближчий період, а також надати документи щодо проходження ним додаткових обстежень, які підтверджують його діагноз, зазначений у виписці МСЕК, оскільки вважає правоохоронні органи в цій ситуації упередженими», – зазначається у рішенні комісії.

Фігурант іншого службового розслідування, організованого Стрелюком, – Р.Вітряк, прокурор Долинського відділу Знам’янської окружної прокуратури.

Його теж звинуватили в «отриманні неправомірної вигоди у вигляді пенсійних виплат як особі з інвалідністю III групи без наявних на це законних та обґрунтованих підстав». Інвалідську пенсію він отримує з вересня 2022 року. Його виключено з військового обліку. З 2016 року неодноразово перебував «на лікарняних». Але генеральна інспекція офісу генерального прокурора не зобов’язувала його, як багатьох інших прокурорів-інвалідів, пройти повторний медогляд. Зате з’ясувалося, що Вітряк у грудні 2025-го cамостійно пройшов медобстеження в стаціонарі, за результатами якого експертна команда перевела його з довічної другої групи інвалідності в третю на два роки.

Поставши перед Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, Вітряк відкинув звинувачення, висунуті Стрелюком. 1 липня 2026 року комісія дійшла висновку, що Вітряк нічого не порушив, й ухвалила закрити дисциплінарне провадження стосовно нього.

10 червня цього року ця ж комісія розбиралася у матеріалах стосовно прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Кіровоградської обласної прокуратури О. Невмитого.

В інваліди другої групи довіку Невмитого зарахували 2019 року. На той час він працював прокурором відділу нагляду за додержанням законів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури Кіровоградської області.

За кілька років отримав всього-на-всього понад мільйон гривень пенсії.

У травні торік начальство наказало йому пройти повторний медогляд. Він його не пройшов. Бо, як з’ясувалося, тиждень у червні торік перебував «на лікарняному». Невмитий навіть зберіг квиток у Дніпро, де розташований той медзаклад.

Він теж заперечував Стрелюкову скаргу. І комісія дійшла висновку: Невмитий нічого не порушив. Дисциплінарне провадження закрили.

Так само завершився розгляд скарги Стрелюка на прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури Б. Іщенка.

В інвалідах Іщенко – з 2017 року. Із серпня 2022 року на підставі судового рішення отримує пенсію як інвалід II групи довіку. Торік Іщенку наказали пройти повторне медобстеження, і він його пройшов, висновок про довічну другу групу підтверджено.

27 травня нинішнього року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила закрити дисциплінарне провадження стосовно Іщенка, оскільки він нічого не порушив. А могли б ще й до нагороди представити за мужність, бо не всякий прокурор-інвалід готовий проходити повторне медобстеження.

16 квітня цього ж року ця ж комісія розглянула скаргу Я. Стрелюка на інваліда О. Байдака, який працює начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Кіровоградської обласної прокуратури.

В червні 2021 року Байдак оформив другу групу довіку. Утравні торік йому веліли пройти повторний медогляд. Не пройшов, бо, за його словами, поставився до цих вимог як до рекомендацій і не думав, що відмову від повторного медогляду можуть розцінити як дисциплінарний проступок. Утім, коли в листопаді 2025 року обласна прокуратура отримала з Офісу генпрокурора вказівку забезпечити проходження Байдаком медичного обстеження, він невідкладно прибув у медзаклад, і три дні перебував там, і отримав висновок, яким підтверджено попередній діагноз.

«Указана обставина свідчать про те, що прокурор Байдак О.О. із метою розвіювання сумнівів громадськості та забезпечення повернення довіри суспільства до органів прокуратури на підтвердження законності встановлення йому групи інвалідності пройшов відповідне обстеження, відкритий до перевірок на доброчесність. Такі дії є проявом професійної відповідальності, підтверджують дотримання етичних стандартів діяльності прокурора та демонструють прагнення захистити як особисту репутацію, так і репутацію органів прокуратури загалом», – йдеться в рішенні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про закриття провадження стосовно Байдака.

16 квітня цього року комісія також розглянула матеріали стосовно прокурора Кропивницької окружної прокуратури В. Леуса, У серпні 2019 року він, тодішній поліцейський, став інвалідом ІІ групи інвалідності безстроково. Восени минулого року, виконуючи вказівки начальства, прокурор Леус добросовісно пройшов повторний медогляд. Експерти змінили йому групу на третю, на два роки. Вважаючи це несправедливим, він уже поскаржився в суд. Комісія вирішила, що й прокурор Леус не вчинив дисциплінарного порушення, і закрила провадження.

5 березня нинішнього року на засіданні комісії ішлося про прокурора Вільшанського відділу Голованівської окружної прокуратури О. Іваніщева.

У вересні 2015 року Іваніщев оформив інвалідність другої групи на рік, не працюючи в прокуратурі. Наступного року здобув статус інваліда другої групи довічно. У грудні торік, працюючи в прокураатурі, пройшов повторний медогляд, не ухилився, як дехто.

У Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів розцінили цей його вчинок так:«продемонстрував відкритість, готовність до повної перевірки обставин та відповідальне ставлення до вимог службового розслідування». Також з’ясувалося, що Іваніщев отримує пенсію не як інвалід, а за вислугою років роботи в прокуратурі. Провадження стосовно нього теж закрили.

Тим часом, 30 червня нинішнього року, Кіровоградський окружний адміністративний суд розглянув позов Іваніщева до Центру оцінювання функціонального стану особи, експерти якого кілька місяців тому перевели його в з другої групи в третю. Суд постановив, що це вчинено необгрунтовано. Отже, Іваніщев знову – інвалід другої групи.

Віктор Іваненко, «УЦ».