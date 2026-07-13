WORLD CUP 2026: погляд очевидців

Кубок світу з футболу, як і мій марафон з перегляду усіх без винятку матчів турніру, наближається до завершення. Вже визначено четвірку півфіналістів.

Пропоную вам ще раз поглянути на турнір очима людей, які перебувають у США та Канаді.

Анатолій Черкасов, фотожурналіст (Торонто):

– Отже, в Торонто чемпіонат світу закінчився. Матч між Португалією та Хорватією викликав, напевно, найбільший ажіотаж. Було цікаво спостерігати за тим, як підтримували їх уболівальники, як реагували на підсумковий результат.

Мені розповідали, що рішення арбітра скасувати гол хорватів викликало велике розчарування серед хорватської громади. Через емоції деякі фанати на трибунах стадіону почали кидати пляшки та інші предмети на поле, і поліції довелося втрутитися, щоб відновити порядок. Попри величезну напругу під час гри та початкове обурення хорватських уболівальників через скасований гол, ситуація не переросла у вуличні безлади. У фан-зонах Торонто фанати активно обговорювали матч, скаржачись на те, що у команди «вкрали перемогу», і звинувачували VAR у несправедливості результату. Правоохоронці Торонто заздалегідь підготувалися до матчу з огляду на чисельність обох діаспор, тому повністю контролювали рух транспорту та безпеку в районах скупчення людей. Матч став емоційним фіналом для Торонто як міста-господаря цього ЧС, але загальна атмосфера залишилася в межах безпеки.

Поки хорватські фанати розходилися в глибокому розчаруванні, тисячі португальських уболівальників заповнили вулиці міста та район Маленька Португалія для святкування перемоги своєї збірної.

Уночі, біля готелю, де мешкали португальці, забралася величезна кількість людей, які вітали успіх власної команди, а до них із балкону звернувся та подякував всім шанувальникам Кріштіану Роналду. На жаль, вже після наступного матчу великий португальський гравець не радів, а вимушений був вирушити додому. Але нам пощастило в Торонто побачити його ще щасливим.

Цікаво, що в Торонто вже після останнього матчу стали прибирати всі прикраси та рекламні банери, пов’язані зі світовою першістю. А на стадіоні наступного дня почали демонтаж додаткових трибун, які дозволяли збільшити кількість глядачів безпосередньо на арені.

Офіційні фан-зони на головній площі Торонто та ще в декількох місцях продовжують працювати, й там можна подивитися матчі на великих екранах, придбати сувеніри та провести час разом із іншими шанувальниками футболу. А ось біля стадіону ніяких локацій, пов’язаних із турніром, вже не буде.

Що ж стосується виступу збірної Канади на турнірі, то розчарування після вильоту збірної немає. Команда й так виступила дуже гарно, навіть трохи краще, ніж деякі вболівальники тут очікували. Й те, що канадці вийшли з групи та подолали перший раунд плей-офф, здолавши південноафриканців, сприймається, як успіх і вагоме досягнення. Кажуть, що збірній Канаді не вистачило травмованого Альфонса Девіса, який є ментальним лідером. Він допомагав у роздягальні з налаштуванням партнерів. Але його впливу на гру, вміння завести своїх товаришів у важливі моменти дійсно, можливо, бракувало в грі проти досвідчених марокканців. Та все одно більшість людей щаслива, що збірна Канади була конкурентною, що канадці мали можливість стати безпосередніми учасниками такого великого футбольного свята й що їхня країна гідно прийняла Кубок світу. Звісно, цього відчуття величезного шоу нам тут не вистачатиме.

Дмитро Сагальчик, шанувальник спорту і меценат (Нью-Йорк):

– Тут, у Нью-Йорку, можете по-справжньому відчути себе частиною глобальної події. Футбол давно став одним із найпопулярніших видів спорту в Америці. Хлопчики та дівчата виростають, граючи в нього, багато хто приєднується до змагальних команд вже у дев’ятирічному віці. Цей вид спорту продовжує розвиватися протягом навчання у старшій школі та коледжі, з можливостями участі в незалежних професійних лігах і, звичайно ж, у Вищій лізі футболу (MLS). Зараз клуби MLS мають команди приблизно у 30 великих містах, які змагаються за вболівальників поряд з NFL, NBA, MLB та NHL. Водночас по всій країні продовжують будувати спеціальні футбольні стадіони, зокрема, незабаром у Нью-Йорку відкриється новий стадіон.

Під час чемпіонату світу атмосфера була енергійною. Навіть поїзди метро були прикрашені кольорами країн, чиї команди грають у Нью-Йорку. Офіційні фан-зони створили по всьому Нью-Йорку та сусідньому Нью-Джерсі, який є співорганізатором матчів групового етапу в Нью-Йорку. Окрім офіційних заходів, незліченні бари перетворилися на неформальні фан-зони, а парки та громадські площі влаштовували вечірки з переглядом матчів, де тисячі людей збираються, щоб разом подивитися поєдинки та повболівати.

Одним із найприємніших видовищ є спостереження за вболівальниками, які гордо носять футболки своїх національних збірних всюди, не лише в дні ігор, а й між матчами. Ви побачите їх у метро, ​​прогулюючись Таймс-сквер і навіть на роботі. Усе місто стало місцем міжнародних зустрічей.

Я зустрів 18-річну дівчину з Німеччини, яка подорожувала зі своєю чотирирічною сестрою, вона не переставала усміхатися, бо це була її перша поїздка в нью-йоркському метро. Іншого дня я спілкувався з палкими колумбійськими вболівальниками, які охоче ділилися історіями про те, як стежили за своєю командою на турнірі.

Також було цікаво спостерігати, як футбольні фанати з інших країн захоплюються іншими американськими видами спорту. Футбольні вболівальники із Норвегії та Шотландії, відвідували ігри Головної ліги бейсболу, а кілька відомих футболістів кидали символічні перші кидки на стадіонах MLB. Це був чудовий культурний та спортивний обмін.

Я також чув кілька цікавих історій з усієї країни. У Маямі, як повідомляється, в барах закінчилося пиво, коли шотландські вболівальники приїхали у великій кількості, і соус ранч несподівано став улюбленим серед багатьох уболівальників-гостей.

Одна річ, яка мене вразила, – це те, наскільки приємно здивовані багато європейських відвідувачів американською гостинністю. Чи то персонал готелю, чи то працівники ресторанів, чи звичайні нью-йоркці, люди доклали всіх зусиль, щоб привітати іноземних гостей.

Зовсім недавно я приймав друга в одному з численних барів на даху Нью-Йорка. Через дорогу відбулася офісна вечірка з приблизно двадцятьма колегами, всі в футболках, що представляють різні країни. Це ідеально передало те, чим став цей чемпіонат світу. Це свято, яке об’єднує людей з усього світу, незалежно від того, звідки вони родом.

Звичайно, жоден захід такого масштабу не є ідеальним. Для людей, які не відвідували матчі, пересування транспортними вузлами до та після ігор могло бути неприємним. Натовпи були величезними, а транспортна логістика іноді була далеко не зручною. Були й інші складнощі, про які ви, звісно, знаєте.

Загалом, чемпіонат світу показав, наскільки далеко зайшов футбол у Сполучених Штатах. Це не познайомило американців зі спортом, це прославляло гру, яка вже стала частиною нашої культури, водночас даючи мільйонам гостей можливість відчути Нью-Йорк у його найенергійнішому, найпривітнішому та найрізноманітнішому вигляді.