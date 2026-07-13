ДПС: сучасні правила для ринку біоетанолу мають стимулювати переробку та інвестиції

Створення сучасних і зрозумілих правил обігу біоетанолу, розвиток внутрішньої переробки, дерегуляція та впровадження ефективних механізмів податкового адміністрування стали основними темами круглого столу «Ринок біоетанолу України: регуляторна політика для розвитку переробки, залучення інвестицій та європейської інтеграції». У заході взяла участь команда Державної податкової служби України на чолі з в. о. Голови ДПС Лесею Карнаух.

Під час дискусії учасники обговорили гармонізацію українського законодавства з вимогами ЄС, зміни до Податкового кодексу України щодо акцизного податку та вдосконалення адміністрування обігу біоетанолу, зокрема при його використанні у виробництві пального.

«Для Державної податкової служби важливо не лише забезпечити належне адміністрування податків. Ми прагнемо, щоб українська сировина перетворювалася на український продукт із високою доданою вартістю, формувалися повноцінні виробничі ланцюги. Це нові інвестиції, нові робочі місця та більше надходжень до бюджету, насамперед від податку на додану вартість», – сказала очільниця ДПС.

Наразі в Україні ліцензії на виробництво біоетанолу мають 10 суб’єктів господарювання, із яких шість здійснювали виробництво у січні – травні 2026 року. За цей період реалізовано 109 млн літрів біоетанолу, при цьому 97 % продукції було експортовано.

До державного бюджету від виробників біоетанолу за цей час надійшло 41,7 млн грн податків, у тому числі податку на прибуток – 12,1 млн грн, ПДВ – 3,3 млн грн.

«Біоетанол має широкі напрями використання, тому його регулювання потребує сучасного підходу, який враховуватиме різні сфери застосування продукції та відповідатиме європейським стандартам. І тут вкрай важливо, щоб правила були простими для бізнесу. Ми прагнемо створити зрозумілі та комфортні механізми адміністрування, звітності й моніторингу. Сьогодні ДПС робить ставку на сервісну модель взаємодії з бізнесом. Для нас важливо створити такі умови, за яких більшість питань вирішуватиметься завдяки комплаєнсу та превенції, а не через перевірки, оскарження чи судові спори. Це значно ефективніше і для держави, і для платників», – наголосила Леся Карнаух.

Вона додала, що в межах реалізації Національної програми адаптації законодавства до права ЄС необхідно переходити до практичної роботи. Сьогодні важливо разом із бізнесом напрацювати конкретні механізми регулювання, які забезпечать прозорий облік, ефективний контроль і водночас не створюватимуть зайвих бар’єрів для розвитку галузі.