«Скільки себе пам’ятаю, я щось збирав»

Нещодавно обласний краєзнавчий музей отримав у дар унікальну колекцію старожитностей від краєзнавця, реставратора і дослідника традиційної культури Володимира Нагорного. Знаменно, що ця подія відбулася саме у День архітектури України.

Виставка «Хата моя, біла хата» сформована Володимиром Нагорним ще у травні 2022 року і стала однією з найцікавіших етнографічних локацій музею. Зібрані в ній артефакти відображають повсякденне життя, традиції та побут селян Центральної України. Нинішня виставка складається переважно з фотографій народного будівництва Середнього Подніпров’я, зібраних та зроблених безпосередньо автором. Їх доповнюють також мальовані та вишиті картини сільських пейзажем, предмети побуту, елементи архітектури та дизайну селянських хат.

Як зазначила завідувачка маркетингу, розвитку та інвестування означеного музею Валентина Пархоменко, звертаючись до пана Володимира: «Є речі, які не виміряти грошима. Їх можна виміряти цінностями. Однією з таких цінностей є наш рід, є хата, яка є символом цього роду. Також великою цінністю для нас є наша багаторічна дружба. Вона особливо проявилася 2022 року, коли музейні колекції були згорнуті, коли ми не знали що робити, розгубилися. Ви були одним із тих, хто подзвонив і запитав, чи потрібна допомога. Ви сказали: “Давайте будемо відкривати музей для відвідувачів. Потрібно працювати для людей, потрібно показувати те, чим ми багаті й заради чого стоїмо на цій землі”. Це був такий поштовх, такий ковток життя, який нам вселив віру у те, що Україна вистоїть. Так, як вистояла українська хата, яку було затоплено, але речі були перенесені до інших сіл, і люди відбудували села з такими ж назвами. Дійсно, це та цінність, за яку варто боротися».

У день офіційної передачі колекції в обласному краєзнавчому музеї зібрались краєзнавці, музейники, архітектори, журналісти і представники влади. Всі вони щиро дякували і віддавали належну пошану Володимиру Нагорному як краєзнавцю і меценату. А також закликали інших колекціонерів наслідувати його приклад. На що одразу ж відгукнувся директор музейно-природного заповідника «Тобілевичі» Микола Кравченко і пообіцяв невдовзі передати в музей і свою колекцію.

У відповідь пан Володимир сказав: «Скільки себе пам’ятаю, я щось збирав. Моє дитинство пройшло в селі Велика Виска. (…) Я дивлюсь на ці фотографії і згадую ті події, згадую ті хати, а їх вже немає. Дякуючи, що відбулася ця подія, я дивлюся, згадую і отримую естетичне задоволення. Ось, наприклад, Іванівка Чигиринська. Скоріш за все її вже немає. Але на цих світлинах, які я робив років двадцять назад, воно все залишилось. І все це треба вивчати. Я радий, що все це в надійних руках. Це багатий матеріал для вивчення. Це наш спадок».

Слід додати, що предмети з колекції Володимира Нагорного експонуються в музеї Івана Гончара (Київ), в музеї села Опішня, а також у приватній колекції екс-президента України Віктора Ющенка.