Субсидія на житлово-комунальні послуги в 2026 році для внутрішньо переміщених осіб

Внутрішньо переміщені особи (далі ‒ ВПО) ‒ це громадяни України, які були змушені залишити свої домівки через війну, окупацію, бойові дії або інші небезпечні обставини, але залишилися на території України.

Статус ВПО надає право на державну підтримку, зокрема житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг за фактичним місцем проживання, навіть якщо вони не зареєстровані за цією адресою.

Куди та з якими документами звертатись:

особисто ‒ до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України, сільської / селищної та міської ради, ЦНАПу;

дистанційно ‒ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, вебсайт Мінсоцполітики, портал “Дія” та поштою за адресою територіального управління Пенсійного фонду України.

До заяви додаються такі документи:

декларація;

довідка про взяття на облік ВПО (для підтвердження фактичного місця проживання);

копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності);

довідка про доходи (якщо в декларації зазначені доходи, інформація про які відсутня у ДПС, ПФУ).

Житлова субсидія є важливим видом державної підтримки для ВПО, адже допомагає зменшити фінансове навантаження та забезпечити своєчасну оплату житлово-комунальних послуг.

У разі виникнення питань щодо оформлення субсидії необхідно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України або до ЦНАПу за місцем фактичного проживання. Фахівці нададуть консультацію щодо необхідних документів та порядку оформлення державної допомоги.

Олена МИХАЛЬЧЕНКО, начальниця управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області