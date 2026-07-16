Про спрощений механізм участі в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні

Довідково: мінімальний страховий внесок складає 1 902,34 грн (мінімальна заробітна плата ‒ 8 647 грн х 22 %).

Хто може скористатись цим видом набуття страхового стажу та куди звертатись?

Право на добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування мають особи, які досягли 16-річного віку.

Обов’язкова умова ‒ наявна інформація в Реєстрі застрахованих осіб та яким не призначено пенсію у солідарній системі. Тобто, особа може як перебувати в трудових відносинах, так і не перебувати.

Договір укладається тільки з Пенсійним фондом України в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом підписання Типового договору (Нормативне регулювання Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 N 1058-ІV).

За які періоди здійснюється сплата та в якому розмірі?

Цей вид набуття страхового стажу пропонує сплату тільки поточного періоду і дає можливість як збільшення трудового стажу, так і збільшення заробітної плати.

Періодичність та розмір сплати добровільних внесків особа визначає самостійно. Сплачені внески обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок Пенсійного фонду України виключно за той місяць, в якому здійснено сплату, та не підлягають поверненню.

Договір може бути укладено на користь третьої особи (вимоги однакові).

Сніжана Соловей, начальниця фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області