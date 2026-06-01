Гідний вік Олександрії

Не перше, але й не друге місто Кіровоградської області минулих вихідних відсвяткувало свій ювілей – 280-річчя заснування Олександрії. У порівнянні з Олександрією Єгипетською Олександрія Українська ще зовсім молода, але, попри це, вона входить до трійки найстарших серед сотні Олександрій у всьому світі.

Кількість ювілейних заходів була такою, що фізично вмістити їх у одну добу було неможливо.

Субота почалася з традиційного благодійного забігу, присвяченого 280-й річниці заснування міста. В ньому взяли участь близько 280 містян. Всі бажаючі долучились до змагань на баскетбольному майданчику і за тенісними столами. Відбувся фінал турніру з крокету. Зі 120 робіт обрали переможців фотоконкурсу «Ти і я – Олександрія». На сцені вуличного MINDанчика виступили молодіжні гурти: «В сенсі», «Вихід є», «Сонце далі», «Карл Павловіч» та «KVITKOVASOBAKA», а біля палацу культури «Світлопільський» для дітей та їхніх родин провели розважальну дитяча ігрова програма «Smile Fest». Протягом всього дня проходив хореографічний фест «Весняні ритми».

Ранок неділі розпочався з Хвилини мовчання. Потім по черзі виступили місцеві оркестри. Сотні людей відвідали фудкорт «Смачна Олександрія». Високе звання «Почесний громадянин Олександрії» отримали командир 5-го окремого загону спеціального призначення «ОМЕГА» Національної гвардії України полковник Корецький Валерій Едуардович та Заслужений художник України Охапкін Олександр Ігоревич. Концертну естафету ювілею прийняли солісти Кіровоградської обласної філармонії. Фінальним акордом свята став виступ хедлайнерів Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко.

А лейтмотивом всіх розважальних і благодійних заходів слугували слова міського голови Олександрії Сергія Кузьменка:

– Дякуємо нашим захисникам і захисницям за мужність, можливість жити та працювати у рідному місті, будувати плани на майбутнє й відзначати такі важливі для громади дати.