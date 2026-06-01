У Кропивницькій міській раді представили третє видання книги про загиблих земляків-Героїв.

Напередодні Дня Героїв України у сесійній залі КМР зібралися рідні загиблих захисників, які стали до лав Небесного воїнства і навіки залишаться для нас Героями. Тут панував світлий сум, було багато сліз і слів безумовної вдячності полеглим воїнам за їхню жертовність. Серед запрошених – родини загиблих у 2023 році Героїв-кропивничан, керівництво і працівники КМР, депутати міської ради, побратими, військовослужбовці військових частин, де служили Герої, автори та колектив видавництва «Імекс-ЛТД» на чолі з його директоркою Тамарою Самиляк.

Хвилиною мовчання всі присутні вшанували світлу пам’ять Захисників і Захисниць України.

«Непереможені. Рік 2023-й» – це вже третє видання про Героїв-земляків, які загинули у повномасштабній російсько-Українській війні, а від початку війни з 2014 року це видання стало п’ятим.

До рідних загиблих Героїв звернувся секретар міської ради Олег Колюка зі словами підтримки і вдячності за подвиг їхніх рідних.

– Бути сьогодні тут, серед вас, – велика честь і водночас глибока відповідальність. Від імені міської ради та всієї громади Кропивницького – схилити голову перед світлою пам’яттю наших полеглих Героїв і висловити щиру вдячність їхнім рідним, які несуть крізь роки біль втрати та незгасну гордість за своїх синів, доньок, чоловіків, батьків, – звернувся Олег Колюка до рідних загиблих Героїв. – Цього дня всіх нас об’єднала особлива подія – презентація та вручення чергового видання книги «Непереможені. Рік 2023». Це не просто книга. Це жива пам’ять про наших Захисників і Захисниць, які віддали найдорожче – власне життя – за свободу й незалежність України. Саме завдяки їм ми сьогодні маємо можливість жити, працювати, навчатися, будувати плани і зустрічати новий день під мирним небом. Ця книга – не лише літопис війни. Вона є гарантією того, що пам’ять про наших Героїв житиме вічно, передаватиметься від покоління до покоління. Бо коли мовчить людська пам’ять – починає говорити камінь, говорять назви вулиць, меморіали, книги. Вони нагадують нам, якою страшною ціною виборюється право бути вільною, незалежною та демократичною державою. Кожна сторінка цієї книги пронизана героїзмом і болем. Болем втрати, який ніколи не зникне. Але водночас – великою гордістю за наш народ, за наших мужніх воїнів, які стали символом нескореності України. Ми низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю полеглих Героїв. Їхній подвиг житиме у серцях українців завжди.

Кажуть: Герої живі доти, доки жива пам’ять про них. І ця книга – ще один важливий крок у збереженні цієї пам’яті.

Живі історії, які лягли в основу книги, розповіли рідні загиблих воїнів, побратими, військовослужбовці.

Книга «Непереможені. Рік 2023-й» – це 236 новел про місцевих Героїв, які віддали життя за Україну. У виданні – знайомі нам імена Дмитра Сінченка і Ігоря Замоцького, Наталії Яцун «Австрійки» і Максима Дивульського, Олександра Давидова і Владислава Борисенка та багато-багато інших наших друзів, сусідів, колег, однокласників…

Автори спілкувалися з родинами, побратимами та друзями загиблих, збирали їхні історії та фотографії і намагалися зберегти у паперовій історії кожну деталь про їхнє життя.

Слова подяки за титанічну роботу і збереження пам’яті про їхніх синів, чоловіків, батьків, побратимів висловили авторам книги рідні Героїв, представники військових частин.

Ця книга, на жаль, не остання. Далі автори працюватимуть над створенням таких видань за кожен рік російсько-української війни, які стануть основою для Книги пам’яті України.

Видання «Непереможені. Рік 2023-й», профінансоване за кошти міського бюджету, підготувало кропивницьке видавництво «Імекс-ЛТД». Автори текстів: Жанна Петрович, Лілія Кочерга, Вікторія Семененко, Наталія Маринець, Ольга Скиртань. Літературна редакторка –

Юлія Степаненко, дизайн – Поліна Грім.

Книгу передадуть у всі школи, музеї, бібліотеки, військові частини, а також сім’ям полеглих воїнів.