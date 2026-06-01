«Затишна оселя – 2»

Будинок для людей похилого віку «Затишна оселя», що в Аджамці, минулого тижня відзначав дві приємні події.

Перший – День сім’ї. «З самого початку існування нашого будинку для стареньких я розуміла, що дуже важливо влаштовувати сімейні зустрічі, тому що лише в родині людина почувається цілісною, прийнятою, втішеною, щасливою», – зазначила директорка «Затишної оселі» Валерія Кривошапка.

Крім родичів, постояльців притулку відвідала родина Соляників. Це мешканці будинку сімейного типу із Созонівки. Діти співали, танцювали, влаштовували ігри. Всі разом намалювали картину великої родини. Було традиційно тепло і затишно. Пані Валерія сказала, що в цей день разом зібралися чотири покоління українців.

День сім’ї збігся з відкриттям другого корпусу «Затишної оселі». Так, це сталося. Щойно притулок відкрився у 2017 році, стало зрозуміло, що без другого корпусу не обійтися. «Дім, де живе любов» користувався попитом, місць не вистачало, сформувалася черга. Валерія шукала підходящі приміщення в інших селах, але депутатка Кропивницької міської ради Наталя Кліменкова під час відвідування закладу порадила не шукати, а будувати. Територія дозволяє. До того ж депутатка взяла на себе оплату проєкту. З того все почалося.

Восени 21-го року було закладено фундамент. Через війну роботи стали на паузу. Але вже була пройдена точка неповернення. Просити кошти на будівництво Валерія соромилася – всі допомагають захисникам. Але раптом усвідомила: у світі повинен бути баланс. Якщо в одному місці руйнується, в іншому треба будувати. Тим більше в оселю їхало багато переселенців.

Валерія не просила, а писала в соцмережах, що треба будуватися. Спонсори, які були з початку існування притулку, припинили допомагати. Але почали допомагати інші люди. Зокрема, кропивничанка, яка живе в Німеччині, розповіла про притулок в тамтешній церкві, і громада, об’єднавшись, стала перераховувати кошти на будівництво. І без небайдужих українців не обійшлося. Євген Андреєв, який перевіз свій бізнес до Кропивницького з Костянтинівки, в магазині «Кредобуд» надавав «осельцям» вигідні, суттєві знижки на будматеріали.

«Затишна оселя – 2» обладнана вентиляцією, є пральня, санвузли. В деяких кімнатах, розрахованих на лежачих стареньких, підлога встелена плиткою зі зливом для водних процедур. Є додатковий склад. Встановлено пожежну сигналізацію. І є великий, добротний погріб, який можна використовувати як найпростіше укриття. Єдине, чого поки що не вистачає, це ліжок із шухлядами. Щойно це питання вирішиться, корпус прийме 20 мешканців.

– Життя триває, – сказала Валерія Кривошапка. – Радіємо гарним новинам. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за тиху старість наших батьків.