З Днем журналіста!

Бажаю наснаги і терпіння всім журналістам, які зараз перебувають у війську.

Нехай пам’ятають, що після війни ми будемо реформувати цю систему. Всім нам – триматися, не опускати руки, продовжувати нести службу!

Журналісти в цивільному житті, ваша справа не менш значуща. Війна показала, наскільки інформація є важливою.

Всім – терпіння і якнайшвидшої Перемоги!

Командир відділення інженерних НРК «Загін 2.3.3» 159-ї Окремої механізованої бригади Дмитро Семенюк.