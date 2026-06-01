З Днем журналіста!

Бажаю наснаги і терпіння всім журналістам, які зараз перебувають у війську.
Нехай пам’ятають, що після війни ми будемо реформувати цю систему. Всім нам – триматися, не опускати руки, продовжувати нести службу!
Журналісти в цивільному житті, ваша справа не менш значуща. Війна показала, наскільки інформація є важливою.
Всім – терпіння і якнайшвидшої Перемоги!
Командир відділення інженерних НРК «Загін 2.3.3» 159-ї Окремої механізованої бригади Дмитро Семенюк.
Микола Арсенич та Марія Римик: бій, зафіксований у звіті УПА