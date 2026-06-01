Свідомий ворог

СБУ повідомила про підозру 51-річному, безробітному мешканцю Кропивницького, який закликав до передачі всієї території Донбасу державі-агресору.

За даними слідства, фігурант з жовтня 2025 року систематично поширював через один із Telegram-каналів матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України і передачі

Донбасу під контроль рф, називав українські території «русской землей» та писав, що Україна «має зникнути з карти».

Слідство встановило, що дописи публікувалися у відкритих Telegram-каналах із десятками та навіть сотнями тисяч підписників.

Експертиза підтвердила: у цих публікаціях містяться прямі заклики до зміни меж території України та передачі частини українських областей іншій державі.

Раніше фігурант вже був засуджений по ст. 436-2 ККУ (пропаганда) до умовного терміну. Він навіть не приховує бажання виїхати до рф, але через призовний вік не може перетнути кордон.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.