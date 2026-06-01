Леся Карнаух на міжнародній конференції: ДПС змінює філосо-фію роботи – від тотального конт-ролю до якісного сервісу

Коли країна живе в умовах повномасштабної війни, головне завдання державних інституцій – забезпечити безперервну та стабільну роботу. З перших днів російського вторгнення це стало першочерговим завданням і для податкової служби. Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух під час міжнародної конференції, організованої МВФ та Незалежним управлінням державних доходів Греції.

«Важливо було не просто зберегти адміністрування податків, а гарантувати, щоб держава продовжувала функціонувати, бізнес – працювати, і кожен платник отримував послуги», – підкреслила Леся Карнаух.

За її словами, першим етапом стала стабілізація системи.

«Попри всі виклики ми забезпечили безперервну роботу податкової системи, доступність послуг для платників по всій країні, цілодобову роботу електронних сервісів. Це стало основою для подальших трансформацій та змін, які ми проводимо сьогодні», – розповіла очільниця ДПС.

Було детально проаналізовано, що сьогодні потрібно, щоб платник сприймав податкову не як контролюючий орган, а як надійного партнера та надавача якісних та сучасних послуг. Проблем, на які звертав увагу бізнес, було чимало: блокування податкових накладних, постійні перевірки, дублювання процесів, надмірне адміністративне навантаження тощо.

Сьогодні ДПС взаємодіє не лише з близько 3,5 млн суб’єктами господарювання, а й громадянами.

«Такий масштаб вимагає нової якості управління, нової логіки адміністрування. Ключове тут – сервісність, аналітика та цифрова взаємодія з платником», – акцентувала Леся Карнаух.

Вона також відзначила, що за останні 1,5 року якісно змінено філософію роботи ДПС і продовжується реалізовуватися зміни:

– замість тотального контролю – ризик-орієнтований підхід

– автоматизація процесів

– розвиток податкових сервісів

– розвиток єдиної цифрової системи

– превенція порушень та допомога платнику.

За словами очільниці ДПС, всі зміни відбуваються в межах Національної стратегії доходів до 2030 року. Щоб сучасна податкова асоціювалася з чіткими правилами, якісним сервісом та цифровізацією процесів, не втрачаючи при цьому своєї основної функції адміністрування податків.