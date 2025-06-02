Задля життя малюків

За ініціативи Асоціації неонатологів України та Благодійного фонду «Заради дитини», спільно з Crown Agens in Ukraine в рамках проєкту забезпечення реанімаційним медичним обладнанням 11 пологових будинків України реалізовано дуже важливий міжнародний проєкт: до перинатального центру Кіровоградської обласної лікарні передали високотехнологічне реанімаційне обладнання вартістю понад 5 мільйонів гривень.

У центрі, у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, будуть встановлені апарат штучної вентиляції легень високочастотний осциляційний 3100А; апарат штучної вентиляції легень AVEA та апарат неінвазивної дихальної терапії InfantFlow SiPAP виробництва Японії та США. Про те, що це за апарати та в чому була необхідність їх придбання, нам розповіла Тетяна Мітєва, яка очолює перинатальний центр.

– Це обладнання саме для відділення реанімації новонароджених, тобто для тяжких, я би навіть сказала критичних випадків недоношеності новонароджених, для забезпечення їхнього дихання. Дихальна функція є життєво необхідною, бо від того, як працюють легені, залежить все інше, бо кисень має поступати до кожного органу, до кожної клітинки. Без цих апаратів життєзабезпечення малюків неможливе.

Один з цих апаратів абсолютно замінює легені дитини, допоки вони не почнуть працювати, відповідаючи необхідним критеріям. Другий підтримує функцію легенів, яка існує, але недостатня. Через цю недостатність організм не може працювати збалансовано. Ще один апарат – високочастотний – допомагає у вкрай тяжких станах, коли інші апарати штучної вентиляції легень неспроможні допомогти. Апарати високого рівня і насправді були дуже потрібні. Ще один важливий момент: вони безпечні саме для дитячої реанімації, навіть для новонароджених з критичною масою, тобто 500 грамів.

– Тетяно Миколаївно, ваш центр – не звичайний пологовий будинок, тож як багато у вас народжується таких діток, які потребують особливої уваги лікарів?

– Так, наш центр було створено саме для надання допомоги новонародженим з критичною масою, з глибокою недоношеністю. Таких малюків за рік у нас народжується до 30. Це багато. І вони в нас знаходяться до того часу, як у них нормалізується вага. Це ж велика різниця – 500 г чи 1,5 кг. Тобто іноді навіть до 4-х місяців, у тому числі й у реанімації. Вони мають не тільки вагу набрати, але й добре дихати самостійно, без допомоги апаратів. Причому одночасно у нас можуть знаходитись і один малюк, і, наприклад, чотири. Тому було вкрай необхідно мати декілька таких апаратів – сучасних, нових, безпечних – задля спасіння наших новонароджених.

– Тобто тепер одна проблема у вас майже вирішена?

– Так, але головне слово – майже. Адже вся техніка має свій, скажімо, термін придатності, вона іноді ламається, потрібно ремонтувати, тому має бути якась резервна. До того ж наука не стоїть на місці, і з’являється щось нове, більш сучасне. За кордоном термін служби такої апаратури в основному 5 років, потім замінюється. У них кращі можливості. Але ми дуже щасливі, що в нас тепер є таке обладнання, і воно допоможе уникнути інвалідізації таких малюків та й просто зберегти їхнє життя.