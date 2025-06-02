Запрошуємо вас на “Танець у сонячних променях” – звітний концерт Народного художнього колективу України хореографічного ансамблю «Росинка» 6 червня 2025-го року о 18:00 представляємо вам третій великий сольний концерт у цьому році!

Місце проведення: Кіровоградський академічний музично-драматичний театр ім. Кропивницького.

У програмі яскраві постановки від наймолодших до найстарших вихованців, номери української програми, а також танці народів світу. Цей концерт не просто підсумок сезону, а справжнє свято хореографічного мистецтва, творчості й натхнення!