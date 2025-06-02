І знову, як кажуть, за рибу гроші – про квіти і благоустрій. Не можу точно сказати, скільки разів ми писали про те, що наше місто перетворюється в населений пункт, де живуть вандали. І ось знов поспілкувались з головною агрономкою підприємства «Благоустрій» Альоною Вороною.

До відома поліції: у місті існує справжня «квіткова мафія»! Коли дівчата з «Благоустрою» важкою працею створюють красу, ці «нємощні» бабусі приходять і вимагають розсаду квітів: «Якщо не дасте зараз, ми все одно нарвемо вночі!»

Недавній випадок буквально шокував. На клумбі біля Янгола-охоронця вирішили викласти красиві візерунки з різнокольорових камінців. Дівчата пішли перекусити, а пані Альона залишилась і продовжувала працювати. Підходить до неї солідний дядько з відром: «Які різнокольорові у тебе камінці! Ану насип мені відро, ми у себе у дворі теж викладемо! А не даси, то я ввечері два відра начерпаю» Виявилось, завдом сусіднього будинку.

А пам’ятаєте, скільки списів було зламано в боротьбі за Центральний сквер? Як всі раділи, коли він нарешті відкрився після реконструкції! Здається, тепер він повертається до своєї колишньої не дуже цензурної назви: пані Альона зі сльозами каже, що майже жодної лавочки цілої нема, бо по них скаче наша молодь, кілька молодих дерев знищено, поливати рослини немає можливості, адже кран регулярно виривають разом з трубою. Кому він заважає? А пару днів тому взагалі стався надзвичайний випадок. До великого екрану біля «МакДональдса» якимось чином хтось під’єднався і замість реклами запустив непристойне відео. Діти на майданчику зацікавлено роздивлялись «веселі картинки», а порядок навести немає кому. Жодного поліцейського у сквері немає!

Пару місяців тому керівником Національної поліції у Кіровоградській області призначили Андрія Дуброву. Думаємо, він вже трошки обжився в своєму службовому кабінеті, тому звертаємось до нього з офіційним проханням допомогти припинити вандалізм в обласному центрі.

Ми вже не раз задавали питання, чи є в центрі відеокамери, які свого часу обіцяли закупити і встановити для контролю за порядком. Який з них толк, якщо крадуть висаджені рослини навіть з площі перед міськрадою та клумб під вікнами облдержадміністрації? Хто під час комендантської години (усе, про що ми написали вище, відбувається переважно вночі, коли темно) має контролювати місто?

Шановний пане Андрію! Дуже хочеться сподіватися, що ви, уродженець Кіровоградщини, не дозволите, щоб наше квітуче місто перетворилося, як сказала пані Альона, на бандитський петербург.

А наступного дня після нашої зустрічі Альона Ворона зателефонувала і повідомила, що вночі 30 травня у Кропивницькому невідомі вкрали 26 кущів лаванди з клумби на кільці біля аеропорту. Вартість такого куща становить приблизно 300 гривень, їх висадили два роки тому.

На фото «Проріджені» клумби лаванди та петуній.