Государство дает деньги на обучение: кто сможет получить

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До 30 тыс. грн смогут получить украинцы на обучение – народный депутат Елена Шуляк раскрыла подробности

Кто и как может получить ваучеры на обучение

Государство продолжает выдавать украинцам ваучеры на обучение, которые дают возможность освоить новую профессию, востребованную на рынке труда, или повысить квалификацию. Подробности рассказала глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

“Ваучеры на обучение – один из флагманских проектов, который реализуется в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, разработанной под эгидой первой леди Елены Зеленской и по указу Президента Украины Владимира Зеленского. Переобучение украинцев, возможность повысить квалификацию или получить новую профессию, актуальную и востребованную на рынке, – один из приоритетов этой стратегии. Партия “Слуга Народа” на центральном уровне, наши партийцы в регионах поддерживали и будут поддерживать все такие решения и программы, которые помогают людям приобретать дополнительные профессиональные навыки и становиться более конкурентоспособными”, – отметила Елена Шуляк.

Кто может получить ваучер

Получить ваучер на обучение могут люди старше 45 лет, имеющие страховой стаж более 15 лет; ветераны, участники боевых действий; переселенцы; люди с инвалидностью; те, кто получил ранения в результате войны, те, кто прошел плен. Они должны иметь профессионально-техническое или высшее образование и не быть зарегистрированными в службе занятости как безработные.

Сколько средств дает государство

Как отмечают в партии “Слуга Народа”, сумма ваучера составляет до 30,3 тыс. грн. Если стоимость обучения выше, то работодатель или сам человек доплачивает разницу самостоятельно. В течение трех месяцев после получения ваучера необходимо заключить договор об обучении с выбранным образовательным учреждением.

Учебное заведение в пределах Украины, форму обучения и профессию, уточняют в политической силе, человек выбирает самостоятельно. Это может быть сфера IT-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания и т. д.

Как получить ваучер на обучение

Выбрать специальность, профессию и место обучения;

подать заявку онлайн на сайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами: паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании и т. д.

Сколько украинцев получили ваучеры

С начала этого года уже 10 тыс. украинцев получили ваучеры на бесплатное обучение за государственный счет, отмечают в партии “Слуга Народа”. Среди самых популярных профессий и специальностей – медсестра, повар, социальный работник, водитель и психолог. В целом государство профинансировало обучение по ваучерам уже на более чем 100 млн грн. В то же время в прошлом году, уточняют в политсиле, программой воспользовались 23 тыс. украинцев, а общий объем финансирования составил 327 млн грн.

Напомним, как ранее сообщали в партии “Слуга Народа”, в этом году государство запланировало ряд изменений в отечественном образовании: покупку нескольких сотен новых школьных автобусов, оборудование десятков новых мастерских в училищах и обеспечение горячим питанием учащихся средних и старших классов.