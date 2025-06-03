Держава дає гроші на навчання: хто зможе отримати

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До 30 тис. грн зможуть отримати українці для навчання: нардеп Олена Шуляк розкрила подробиці

Хто та як може отримати ваучери на навчання

Держава продовжує надавати українцям ваучери на навчання, які дають можливість опанувати нову професію, затребувану на ринку праці, або підвищити кваліфікацію. Подробиці розповіла голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

“Ваучери на навчання – один із флагманських проєктів, який реалізується в межах Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні, розробленою під егідою першої леді Олени Зеленської та за указом Президента України Володимира Зеленського. Перенавчання українців, можливість підвищити кваліфікацію чи отримати нову професію, актуальну та затребувану на ринку, – один із пріоритетів цієї стратегії. Партія “Слуга Народу” на центральному рівні, наші партійці в регіонах підтримували й будуть підтримувати всі такі рішення та програми, які допомагатимуть людям отримувати додаткові професійні навички та ставати більш конкурентоспроможними”, – зазначила Олена Шуляк.

Хто може отримати ваучер

Отримати ваучер на навчання можуть люди старше 45 років, які мають страховий стаж понад 15 років; ветерани, учасники бойових дій; переселенці; люди з інвалідністю; ті, хто отримав поранення внаслідок війни, ті, хто пройшов полон. Вони повинні мати професійну-технічну чи вищу освіту та бути незареєстрованими в службі зайнятості як безробітні.

Скільки коштів надає держава

Як зазначають у партії “Слуга Народу”, сума ваучера становить до 30,3 тис. грн. Якщо вартість навчання дорожча, то вже роботодавець або сама людина доплачує різницю самостійно. Протягом трьох місяців після того, як було отримано ваучер, необхідно укласти договір про навчання з обраним закладом освіти.

Заклад освіти в межах України, форму навчання та професію, уточнюють у політичній силі, людина обирає самостійно. Це може бути сфера ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо.

Як отримати ваучер на навчання

Обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами: паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо.

Скільки українців отримали ваучери

Від початку цього року вже 10 тис. українців отримали ваучери на безоплатне навчання за державні кошти, зазначають у партії “Слуга Народу”. Серед найпопулярніших професій та спеціальностей – медсестра, кухар, соціальний робітник, водій і психолог. Загалом держава профінансувала навчання за ваучерами вже на понад 100 млн грн. Водночас торік, уточнюють у політсилі, програмою скористалися 23 тис. українців, а загальний обсяг фінансування становив 327 млн грн.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, цього року держава запланувала низку змін у вітчизняній освіті: купівлю кілька сотень нових шкільних автобусів, облаштування десятків нових майстерень в училищах і забезпечення гарячим харчуванням учнів середніх і старших класів.