Літній підробіток підлітків: що треба знати

Літні канікули — це не лише час для відпочинку, а й можливість для підлітків отримати перший трудовий досвід і власні кошти. Проте працевлаштування неповнолітніх має особливості, про які варто знати й самим підліткам, і їхнім батькам, і роботодавцям.

На що потрібно звернути увагу, розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

З якого віку можна працювати

За загальним правилом можна працювати з 16 років. З цього віку неповнолітній може офіційно працевлаштуватися без додаткових дозволів.

Але є винятки:

в 15 років підліток може працевлаштуватися за згодою одного з батьків або особи, що його замінює

а для 14-річних, окрім згоди одного з батьків, є умова виконання лише легкої роботи та у вільний від навчання час (наприклад, під час літніх канікул).

Права неповнолітніх працівників

Неповнолітні мають такі ж трудові права, як і повнолітні. Однак вони мають додаткові пільги, зокрема щодо охорони праці, тривалості робочого часу та відпусток.

Умови праці неповнолітніх:

медичний огляд — при прийнятті на роботу і щороку до 21 року

спеціальний облік на підприємстві із зазначенням дати народження

заробітна плата на рівні дорослого працівника

щорічна відпустка, додаткові навчальні відпустки.

Тривалість робочого часу

від 16 до 18 років — не більше 36 годин на тиждень

у 14–15 років — не більше 24 годин на тиждень.

Роботи, на яких заборонено працювати неповнолітнім

важкі роботи та роботи зі шкідливими умовами праці

підземні роботи

робота у нічні зміни, понаднормові та у вихідні дні

підіймання важких речей, понад допустимі норми: 14 років — не більше 5 кг 15 років — 12 кг 16 років — 14 кг 17 років — 16 кг.



Оформлення роботи підлітка

Трудовий договір укладається в письмовій формі.

Які документи потрібні:

паспорт громадянина України або свідоцтво про народження

картка платника податків

згода одного з батьків — для підлітків віком 14–15 років

довідка про проходження медичного огляду.

Де отримати юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи проконсультують з якого віку можна офіційно працювати, які документи потрібні для працевлаштування та як діяти, якщо роботодавець порушує трудові права.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни (інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу»). Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/