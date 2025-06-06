Перша тисяча дітей-випускників ветеранів і ветеранок отримають компенсацію вартості навчання — для цього потрібно підтвердити сертифікат у Дії

Перші 1000 дітей Захисників і Захисниць України вже отримали сповіщення в застосунку Дія про можливість компенсації вартості навчання за контрактом у закладах фахової передвищої або вищої освіти. Для зарахування компенсації необхідно підтвердити участь у проєкті шляхом підтвердження сертифікату на компенсацію в застосунку.

Першими сповіщення отримують студенти випускних курсів — щоб гарантувати, що ті, хто завершує навчання вже цього року, отримають підтримку вчасно.

Це — важлива форма підтримки дітей Захисників і Захисниць України, яка дає їм можливість здобути якісну освіту. Водночас це приклад сучасного підходу до реалізації державних гарантій — монетизації пільг, коли допомога надходить адресно, швидко й прозоро.

Важливо! Усім, хто вже отримав сповіщення у застосунку Дія, необхідно підтвердити Сертифікат протягом 20 календарних днів. Лише після підтвердження кошти будуть перераховані безпосередньо на рахунок закладу освіти, а заклад освіти повертає сплачені раніше кошти за навчання на контракті здобувачам освіти протягом 6 місяців.

Не отримали сповіщення?

Не хвилюйтеся — надсилання сповіщень відбувається поетапно.

Що важливо зробити вже зараз, якщо ви ще не отримали сповіщення:

Уточнити у вашому закладі освіти, чи підписано договір з Міністерством у справах ветеранів України;

Подати до закладу документи, що підтверджують статус (документ, що підтверджує статус або витяг з ЄДРВВ).

Якщо ви вже подали всі необхідні документи та ваш заклад освіти підписав договір з Міністерством у справах ветеранів України, очікуйте сповіщення в застосунку Дія найближчим часом. Після його отримання не забудьте підтвердити сертифікат на компенсацію в застосунку Дія.

Принагідно нагадуємо

Хто має право на компенсацію?

Компенсацію можуть отримати діти, які навчаються за контрактом у закладах фахової передвищої або вищої освіти та мають один із таких статусів:

члени сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України;

діти ветеранів/ветеранок з інвалідністю внаслідок війни;

діти учасників бойових дій;

діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин;

діти осіб, які перебувають у полоні внаслідок збройної агресії проти України;

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності.

Для закладів освіти: як долучитися до проєкту

Умови участі:

Укласти договір з Мінветеранів про участь у проєкті;

Бути зареєстрованим у ЄДЕБО та мати чинну ліцензію;

За відсутності статусу студента в ЄДЕБО — внести відповідну інформацію протягом 3 робочих днів після отримання документів;

Гарантувати, що державна допомога покриє повну вартість навчання на відповідний навчальний рік;

Щомісяця до 1 числа звітувати Мінветеранів про використання бюджетних коштів;

Інформувати здобувачів освіти про можливість отримати державну допомогу.

Як укласти договір:

Ознайомитися з чинною редакцією договору на сайті Мінветеранів; Заповнити та підписати заяву про приєднання; Надіслати її до Міністерства у справах ветеранів України.

Закликаємо заклади освіти активно долучатися до проєкту! Це не лише підтримка державної ініціативи, а й реальний внесок у майбутнє України — допомога дітям Захисників і Захисниць отримати гідну освіту та нові можливості.

Для дітей ветеранів і ветеранок: покрокова інструкція

Перевірити у адміністрації, чи бере заклад участь у проєкті. Подати до закладу документи, що підтверджують статус (свідоцтво про народження та витяг з ЄДРВВ). Отримати сповіщення у застосунку “Дія”. Підтвердити сертифікат на компенсацію протягом 20 календарних днів. Очікувати повідомлення про відшкодування — кошти будуть перераховані на рахунок закладу освіти.

Проєкт реалізується в межах експериментального порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2025 № 318. Ініціативу реалізує Міністерство у справах ветеранів України у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України та Дією за експертної підтримки «Проєкту підтримки Дія», що Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Швеції.

Відділ інформаційної політики Міністерства у справах ветеранів України https://mva.gov.ua/pr