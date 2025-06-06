Перша тисяча дітей-випускників ветеранів і ветеранок отримають компенсацію вартості навчання

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Влас. інф.
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10:58
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Перша тисяча дітей-випускників ветеранів і ветеранок отримають компенсацію вартості навчання — для цього потрібно підтвердити сертифікат у Дії

Перші 1000 дітей Захисників і Захисниць України вже отримали сповіщення в застосунку Дія про можливість компенсації вартості навчання за контрактом у закладах фахової передвищої або вищої освіти. Для зарахування компенсації необхідно підтвердити участь у проєкті шляхом підтвердження сертифікату на компенсацію в застосунку.

Першими сповіщення отримують студенти випускних курсів — щоб гарантувати, що ті, хто завершує навчання вже цього року, отримають підтримку вчасно.

Це — важлива форма підтримки дітей Захисників і Захисниць України, яка дає їм можливість здобути якісну освіту. Водночас це приклад сучасного підходу до реалізації державних гарантій — монетизації пільг, коли допомога надходить адресно, швидко й прозоро.

Важливо! Усім, хто вже отримав сповіщення у застосунку Дія, необхідно підтвердити  Сертифікат протягом 20 календарних днів. Лише після підтвердження кошти будуть перераховані безпосередньо на рахунок закладу освіти, а заклад освіти повертає сплачені  раніше кошти за навчання на контракті здобувачам освіти протягом 6 місяців.

 

Не отримали сповіщення?

Не хвилюйтеся — надсилання сповіщень відбувається поетапно.

 

Що важливо зробити вже зараз, якщо ви ще не отримали сповіщення:

  • Уточнити у вашому закладі освіти, чи підписано договір з Міністерством у справах ветеранів України;
  • Подати до закладу документи, що підтверджують статус (документ, що підтверджує статус або витяг з ЄДРВВ).

Якщо ви вже подали всі необхідні документи та ваш заклад освіти підписав договір з Міністерством у справах ветеранів України, очікуйте сповіщення в застосунку Дія найближчим часом. Після його отримання не забудьте підтвердити сертифікат на компенсацію в застосунку Дія.

 

Принагідно нагадуємо

 Хто має право на компенсацію?

Компенсацію можуть отримати діти, які навчаються за контрактом у закладах фахової передвищої або вищої освіти та мають один із таких статусів:

  • члени сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України;
  • діти ветеранів/ветеранок з інвалідністю внаслідок війни;
  • діти учасників бойових дій;
  • діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин;
  • діти осіб, які перебувають у полоні внаслідок збройної агресії проти України;
  • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності.

 

Для закладів освіти: як долучитися до проєкту

Умови участі:

  • Укласти договір з Мінветеранів про участь у проєкті;
  • Бути зареєстрованим у ЄДЕБО та мати чинну ліцензію;
  • За відсутності статусу студента в ЄДЕБО — внести відповідну інформацію протягом 3 робочих днів після отримання документів;
  • Гарантувати, що державна допомога покриє повну вартість навчання на відповідний навчальний рік;
  • Щомісяця до 1 числа звітувати Мінветеранів про використання бюджетних коштів;
  • Інформувати здобувачів освіти про можливість отримати державну допомогу.

 

Як укласти договір:

  1. Ознайомитися з чинною редакцією договору на сайті Мінветеранів;
  2. Заповнити та підписати заяву про приєднання;
  3. Надіслати її до Міністерства у справах ветеранів України.

Закликаємо заклади освіти активно долучатися до проєкту! Це не лише підтримка державної ініціативи, а й реальний внесок у майбутнє України — допомога дітям Захисників і Захисниць отримати гідну освіту та нові можливості.

 

Для дітей ветеранів і ветеранок: покрокова інструкція

  1. Перевірити у адміністрації, чи бере заклад участь у проєкті.
  2. Подати до закладу документи, що підтверджують статус (свідоцтво про народження та витяг з ЄДРВВ).
  3. Отримати сповіщення у застосунку “Дія”.
  4. Підтвердити сертифікат на компенсацію протягом 20 календарних днів.
  5. Очікувати повідомлення про відшкодування — кошти будуть перераховані на рахунок закладу освіти.

Проєкт реалізується в межах експериментального порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2025 № 318. Ініціативу реалізує Міністерство у справах ветеранів України у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України та Дією за експертної підтримки «Проєкту підтримки Дія», що Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Швеції.

Відділ інформаційної політики Міністерства у справах ветеранів України https://mva.gov.ua/pr

 

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