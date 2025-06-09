«Наталя і коти», «Твір у дві руки і лапку», «24:25»…

На минулому тижні відбулася церемонія нагородження видавничою премією імені Лисенка. Ні, не того Миколи Лисенка, про якого ви подумали. А Віктора Федоровича Лисенка, беззмінного директора поліграфічного підприємства «КОД» (ще з початку 1990-х років!). У 2023 році він помер. І його син – Сергій Лисенко – заснував премію його імені, щоб про Віктора Федоровича ніколи не забували і щоб підтримати місцевих літераторів.

Спочатку премія була встановлена в розмірі 50 тисяч гривень (не треба думати, що ця сума виплачується авторам, їм на згадку залишаються тільки книги, видані в «КОДі»). Премія існує всього два роки. А Сергій Лисенко напрочуд захоплива людина – премія виросла як мінімум у півтора рази, а мені здається, що навіть більше.

Перерахуємо лауреатів: третє місце дісталося Василю Левицькому за дитячу книгу «Уявляєш, ти вчиш світ літати!» і Валерію М’ятовичу за книгу «Випадок на околиці міста». Друге місце – Івану Петренку, добре знайомому всім, хто цікавиться краєзнавством: книги «Обком утік…», «Німецька окупація: 1941-1944» та ін., автор краєзнавчих статей у «Народному слові» та «Між Бугом і Дніпром», співробітнику «Книги Пам’яті України». Він написав художню книгу – «Три сповіді без причастя».

А першу премію здобуває Наталія Бідненко за дитячу книжку «Наталя і коти». Знана поетка, її вірші нагороджено преміями ім. А. Тарковського, Є. Маланюка. Вона вперше написала для дітей! Наталія Бідненко запросила на сцену Аллу Синявську, солістку гурту «Далі буде» і художницю. Вона визнала, що без Алли книги би не було, ну, принаймні, премію вона б не завоювала – що таке дитяча книжка без ілюстрацій? Художниця настільки розуміла її, була настільки «в темі», що все вийшло якнайкраще.

З почину засновника премії Сергія Лисенка була впроваджена номінація «Симпатія видавця», одержала її Антоніна Царук з дитячою книгою «Твір у дві руки і лапку».

Несподіванкою цього року стало рішення Сергія Лисенка видати по 20 примірників книг всім, хто подавався на премію, але не увійшов до лауреатів (при умові, що письменники за власний рахунок відредагують ці книги і відформатують). У читальній залі бібліотеки для юнацтва ім. Маланюка їх запрошували на сцену і одразу вручали по 20 примірників книги. Ними стали Микола Романюк, Вік­тор Царенко, Оксана Шпирко, Ольга Полевіна і Олександр Архангельський та Вікторія Кравченко. Олена Надутенко, голова журі премії ім. Лисенка, звернула нашу увагу на Миколу Романюка, який подавався на премію з книгою «24:25»: «Запам’ятайте це ім’я, він вирветься вперед».

Сергій Лисенко робить велику справу. Можливо, це не так помітно, можливо, хтось розсудить, що такі гроші йому варто було б перераховувати на ЗСУ чи витрачати на власних дітей… Однак те, що він підтримує молодих літераторів, варто того. Ми всі втомилися від війни, від безнадьоги… І те, що більшість лауреатів написала дитячі книжки, на це вказує! Ми всі трохи діти, всім нам треба легкого читання й у результаті щасливого фіналу… Ми, зі свого боку, запрошуємо всіх причетних до нас, у Літературно-меморіальний музей І.Карпенка-Карого – провести презентацію.

Ольга Степанова, науковиця Літературно-меморіального музею І.Карпенка-Карого.