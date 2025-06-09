Нове обладнання для дітей

Тільки-но ми написали про нові апарати для відділення реанімації Перинатального центру обласної лікарні, як з’явилась ще одна хороша новина. У Кропивницькому для обласної дитячої лікарні за три мільйони гривень придбали новітній аналізатор Siemens Viva-ProE для лікування онкохворих дітей.

Закупив і доставив обладнання міжнародний благодійний фонд «Янгол життя» за кошти громадської організації «Фундація Течія». Наталія Тарабріна, яка очолює «Янгол життя», повідомила, що вперше з’явилась можливість точної персоналізованої терапії, не виїжджаючи за межі міста, при високодозових блоках хіміотерапії у онкохворих дітей. Раніше для лабораторного контролю потрібно було їхати до Одеси. Siemens Viva-ProE тепер дозволить лікарям контролювати концентрацію в крові таких ліків, як метотрексат при онкологічних захворюваннях, циклоспорин – у дітей після трансплантацій та при аутоімунних хворобах і вальпроєва кислота для контролю епілепсії.

Керівник дитячої обласної лікарні Василь Хорощак наголосив, що це обладнання було вкрай необхідним, адже таких лабораторних досліджень потребують усі маленькі пацієнти з онкологією, що проходять хіміотерапію. На запитання, як часто хворій дитині потрібні такі дослідження, він відмітив, що, згідно протоколів, їх потрібно робити щодня, а в декого з дітей і декілька разів на день. Ще треба враховувати, що іноді діти проводять у лікарні по декілька місяців. І таких маленьких пацієнтів у них не один і не два. Тож простоювати обладнання, яке встановили в клініко-діагностичній лабораторії біохімічного відділу лікарні, не буде.

Це не перша медична техніка, яка придбана за допомоги «Янголу життя» і підтримки «Фундації Течія». Вони співпрацюють з 2022 року і вже витратили на це близько 1 025 000 гривень. Серед придбаного – коагулометр для аналізу крові та діагностики гемостазу, термошейкер для станції переливання крові, який дозволяє підвищити ступінь аналізу крові на вірусні інфекції, біохімічний аналізатор, призначений для аналізу стану крові з використанням сучасних механічних, комп’ютерних та оптичних технологій, повідомила співзасновниця «Янголу життя» Ольга Присяжнюк.