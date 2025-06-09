Є перші 200 балів?

У наших випускників зараз дуже відповідальний період – скалдання НМТ (Національного мультипредметного тесту), яким замінили ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання). У пресі з’явились повідомлення про те, що в перший же день цього тестування виявились перші двохсотбальники з Кіровоградщини.

Випускники Олександрівського ліцею №1 Аліна Григус та Максим Пасічник отримали по 200 балів: Аліна – з української мови та англійської, Максим – з англійської мови. Така інформація розміщена на фейсбук-сторінці ліцею. Це перше таке високе досягнення для цього навчального закладу. Ми зателефонували директору ліцею Людмилі Іванівні Литвин з проханням прокоментувати успіх її вихованців, але вона хворіє і, на жаль, зовсім не може говорити. Єдине, що вона змогла сказати, що це результати, так би мовити, на виході з тестування, і для остаточної впевненості потрібно дочекатися офіційного результату, який згодом буде розміщено у персональному кабінеті випускників.

Ми зателефонували також Любові Красновій, яка багато років очолює раніше гімназію, а тепер Ліцей нових технологій навчання у Кропивницькому, випускники якого майже кожного року очолюють рейтинги навчальних закладів. Ми поцікавились, як проходить процес здачі НМТ і коли можна дізнаватись остаточні результати. Любов Степанівна розповіла, що діти здають тести в різні дні, і дійсно, можна порахувати свій попередній результат одразу після закінчення тестування. Але остаточний результат – тільки після надходження його в особистий кабінет. Так, на момент нашої розмови поки жоден випускник ЛНТН двохсот балів не набрав. Одна дівчинка з трьох предметів недобрала по одному балу, однак це, повторимо, попередній результат. Минулого року двохсотбальники з’явились майже в останні дні тестування. Цього року також ще не здавали НМТ учні, які навчаються за кордоном, але можуть показати відмінні результати. Закінчують здачу НМТ 18 червня, тож десь до кінця місяця можна очікувати офіційного оголошення. Любов Степанівна наголошує, що діти хвилюються, тому можуть помилитись під час підрахунку балів, а вже спеціалісти визначать все точно.

Минулого року, за даними УЦОЯО, 41 випускник 15 закладів загальної середньої освіти з 7 територіальних громад Кіровоградщини одержав 200 балів за результатами НМТ. 23 з них – з Кропивницького. Випускниця КЗ «Ліцей “Науковий”» Ганна Мілай одержала 600 балів із трьох предметів та двоє випускників ліцею «Максимум» – по 200 балів із двох предметів.

Отже, побажаємо випускникам Олександрівського ліцею підтвердження їхнього високого досягнення в навчанні! А на початку липня, сподіваємось, познайомимо вас із офіційними даними результатів НМТ-2025.